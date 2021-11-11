Майже 101 млн грн надійшло до бюджету за результатами податкових перевірок Суспільство | 11-11-2021, 13:59 0 115







Працівниками управління податкового аудиту протягом січня-жовтня 2021 року проведено 2 370 перевірок, з яких 110 планових та 2 260 позапланових перевірок. За результатами перевірок донараховано узгоджених податкових зобов’язаннях в сумі 434,6 млн гривень. Показник рівня узгодженості донарахованих сум за актами документальних перевірок склав 130,6 відсотки. З донарахованих сум сплачено до бюджету 100,5 млн гривень.



В січні-жовтні 2021 року зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 1 184,3 млн грн, що дозволило упередити несплату цього податку в наступних податкових періодах на 213,2 млн грн, а також зменшено від'ємне значення різниці між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом з ПДВ на 70,8 млн грн та суму ПДВ, заявлену до відшкодування з бюджету, на 100 млн гривень.



Крім цього, проведено 2 189 фактичних перевірок, застосовано та узгоджено фінансових санкцій на суму 13,3 млн грн, з яких сплачено до бюджету 7,3 млн гривень.