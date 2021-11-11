7 років за ґратами – прокуратура відстояла в апеляції справедливе покарання за спричинення смерті потерпілого Суспільство | 11-11-2021, 14:09 0 117



За принципової позиції прокурорів Львівської обласної прокуратури суд апеляційної інстанції залишив без змін вирок щодо мешканки Львова, яку засуджено за вчинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України), до покарання у виді 7 років позбавлення волі.



Слідством встановлено, а судом підтверджено, що на початку березня 2019 року, перебуваючи в одній із квартир житлового будинку у с. Старичі, будучи у стані алкогольного сп’яніння, підсудна в ході побутового конфлікту зі співмешканцем, який виник на побутовому ґрунті, завдала йому ножові поранення в область грудної клітки. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер у лікарні.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Львівської обласної прокуратури та залишив вирок без змін.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури