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7 років за ґратами – прокуратура відстояла в апеляції справедливе покарання за спричинення смерті потерпілого
|Суспільство | 11-11-2021, 14:09
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За принципової позиції прокурорів Львівської обласної прокуратури суд апеляційної інстанції залишив без змін вирок щодо мешканки Львова, яку засуджено за вчинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України), до покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Слідством встановлено, а судом підтверджено, що на початку березня 2019 року, перебуваючи в одній із квартир житлового будинку у с. Старичі, будучи у стані алкогольного сп’яніння, підсудна в ході побутового конфлікту зі співмешканцем, який виник на побутовому ґрунті, завдала йому ножові поранення в область грудної клітки. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер у лікарні.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Львівської обласної прокуратури та залишив вирок без змін.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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