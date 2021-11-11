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На Львівщині викрито схему з виготовлення підакцизних товарів – вилучено рекордну партію цигарок та обладнання для їх виробництва на суму понад 30 млн грн.

Суспільство | 11-11-2021, 19:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 96 96    


За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури заблоковано діяльність підпільного цеху з виробництва підакцизних товарів (ч. 2 ст. 204 КК України).

За даними слідства, на території одного з районів Львівської області під час проведення санкціонованих обшуків припинено функціонування підпільного цеху з виробництва підакцизних товарів (цигарок з фільтром відомих торгівельних марок), який складався з професійної лінії підготовки сировини та безпосередньо високотехнологічного обладнання для забезпечення виробничого циклу.

З метою конспірації підприємство працювало в закритому режимі. Для маскування споживання виробництвом значної кількості електроенергії та безперебійної роботи промислової лінії на визначену потужність, підприємство було облаштоване дизельною підстанцією, а незаконне виробництво було організоване позмінно.

Виготовлену продукцію ділки збували до країн Європейського союзу під виглядом торговельних марок європейських виробників.



Окрім того, на території м. Львова функціонувало складське приміщення, необліковане органами ДПС України в спеціальному реєстрі як місце зберігання підакцизних товарів (тютюнових виробів).

За попередніми підрахунками, виробничі потужності дозволяли виготовляти до 35 000 пачок цигарок щодоби.

Під час обшуків в будівлях, де забезпечувалось незаконне виробництво вилучено: сушильне обладнання, тютюн, картонні коробки для фасування готової продукції під виглядом відомих торгівельних марок, а також комплектуючі і обладнання (лінія для виробництва цигарок), чорнові записи та інше майно, що використовувалося для безперебійного виробництва.

Крім того за результатами обшуку підпільного складського приміщення вилучено понад 300 тис пачок готової контрафактної продукції.

Загальна сума вилученого обладнання та цигарок складає понад 30 млн грн.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини справи та особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення. Вирішується питання про накладення арешту на майно.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції у Львівській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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