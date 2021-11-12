Визначено 10 ділянок можливого підходу мігрантів з Білорусі – Монастирський Суспільство | 12-11-2021, 07:29 0 124 Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що "нормальний кордон" між Україною та Росією, а також Україною і Білоруссю відсутній, і що 10 ділянок будуть особливо охоронятися через можливість підходу мігрантів з Білорусі.



Джерело: Монастирський в ефірі ток-шоу "Право на владу"



Пряма мова: "Прикордонники є, кордон позначений, але самої споруди кордону немає.



І це наша загальна задача, задача всього уряду, президента, суспільства, бо це будується за податки громадян, наступного року збудувати кордон між Україною і Росією, між Україною і республікою Білорусь.



Мова йде про понад тисячу кілометрів державного кордону".



"Визначено 10 ділянок, де може відбуватися основний підхід мігрантів до державного кордону України.



Саме там у першу чергу будуть посилюватися прикордонники Національною гвардією, поліцією. Крім того, основний меседж – це консолідація всіх зусиль".



Деталі: Монастирський також зазначив, що на засіданні РНБО йшлося і про підрозділи тероборони, які в разі потреби будуть залучатися до захисту кордону.



Міністр повідомив, що в точках можливого загострення є сенс провести "навчання з територіальної оборони".



Крім того, за словами Монастирського, він дав вказівку "підняти всі громадські формування з охорони громадського порядку" біля українського-білоруського кордону, які повинні пройти відповідні навчання.



Нагадаємо:



Кордон України з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії, поліцейських та 15 вертольотів.

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб штурму кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому.

У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні – до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.