Німеччина стала світовим лідером за поширенням Covid Суспільство | 12-11-2021, 07:43 0 368 10 листопада у світі діагностували понад 506 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили у Німеччині, США, Британії.



Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: Зокрема, у Німеччині зафіксували понад 50 тисяч, у США – понад 43 тисяч і в Британії – понад 42 тисячі нових інфікувань.



Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Туреччина. Україна – на 6 місці.





ДАНІ WORLDOMETERS

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Україна і США.



В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Британія, Росія.



За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Румунія.



За весь час пандемії вилікувались від недуги 228 574 256 осіб. Наразі нараховується майже 19 млн активних випадків захворювання.



З початку пандемії підтверджено 5 095 642 смерті від COVID-19.