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Реєстрація РРО на відокремлений підрозділ

Суспільство | 12-11-2021, 11:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 111 111    



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що реєстрація реєстратора розрахункових операцій здійснюється в контролюючому органі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків. При цьому, суб’єкт господарювання, який є платником податку на прибуток, може реєструвати РРО за місцезнаходженням своїх відокремлених підрозділів, які розташовані на території іншої, ніж такий суб’єкт, територіальної громади.

Звертаємо увагу, що, при реєстрації РРО на уповноважений відокремлений підрозділ договір з центрами сервісного обслуговування про технічне обслуговування та ремонт цього РРО, укладається безпосередньо між ЦСО та таким підрозділом – користувачем РРО.
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