Жителя Стрийщини засуджено за домашнє насильство щодо літньої жінки Суспільство | 12-11-2021, 12:31 0 101

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 38-річного мешканця Стрийщини, якого обвинувачували у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1 КК України).



Встановлено, що чоловік, будучи раніше судимим за вчинення домашнього насильства, вкотре вчинив психічне насильство відносно матері своєї співмешканки, яке полягало у приниженні та лайливому висловлюванні щодо потерпілої та викликало у неї емоційну напруженість, втому та переживання.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Стрийської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді 1 року обмеження волі.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури