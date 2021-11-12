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Жителя Стрийщини засуджено за домашнє насильство щодо літньої жінки
|Суспільство | 12-11-2021, 12:31
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 38-річного мешканця Стрийщини, якого обвинувачували у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1 КК України).
Встановлено, що чоловік, будучи раніше судимим за вчинення домашнього насильства, вкотре вчинив психічне насильство відносно матері своєї співмешканки, яке полягало у приниженні та лайливому висловлюванні щодо потерпілої та викликало у неї емоційну напруженість, втому та переживання.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Стрийської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді 1 року обмеження волі.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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