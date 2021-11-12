Інтерв’ю з заступником начальника Головного управління ДПС у Львівській області Ігорем Лазорко на тему: «Про переваги використання електронних сервісів податкової платниками податків Львівщини в умовах карантину» Суспільство | 12-11-2021, 12:37 0 112





Щодо актуальних питань взаємодії з податковою службою Львівщини, найзручніших способів отримання послуг податкової, в тому числі в умовах карантину, під час інтерв’ю із заступником начальника ГУ ДПС у Львівській області Ігорем Лазорко.







Доброго дня, пане Ігорю!



Маємо до Вас ряд цікавих для громадськості Львівщини запитань.



Так, кожний громадянин нашої держави знає про свій обов’язок щодо необхідності сплати податків та зборів своєчасно та в повному обсязі, а також віднедавна може дізнатися скільки всього податків сплачено на рахунки територіальної громади, де він проживає. Багато мешканців Львівщини вже знають як це зробити, але варто всім дізнатися про такий інформаційний ресурс. Розкажіть, будь ласка, більш детально.







Дійсно, важливо кожному знати про свої права та обов’язки. Одне з останніх нововведень ̶ впровадження Інтерактивної податкової карти України.



Це було зроблено Державною податковою службою за підтримки Міністерства фінансів України, Міністерства цифрової трансформації за сприяння Апарату Ради національної безпеки і оборони України наприкінці серпня цього року як частина окремого проекту е-податки Національної програми інформатизації.



Інформація про сплату податків до державного, а особливо до місцевих бюджетів набуває популярності у громадян та суспільства. Адже громадяни щоденно цікавляться, за який рахунок функціонує громада. Які податки та в яких розмірах надходять до бюджету громади? Хто з платників робить вагомий внесок в її розвиток та головне – хто не сплатив жодної гривні і має заборгованість?



З початку запровадження Інтерактивної податкової карти України її можливостями скористалося понад 140 тис. українців та громадян інших країн.



Кожна територіальна громада має свій профіль, графічне відображення показників на звітну дату порівняно з попереднім періодом.



Відтепер користувачі мають можливість ознайомитись зі складовими профілів територіальних громад про:



загальні дані та демографію;



об’єкти соціальної інфраструктури та економіки;



активних платників податків;



топ-10 найбільших платників податків;



надходження у розрізі кодів класифікації доходів бюджету;



сплату податків за видами економічної діяльності;



структуру сплати податків;



боргові зобов’язання.



Завдяки децентралізації та розширенню повноважень органів місцевого самоврядування, прозорості формування місцевих бюджетів забезпечується прийняття правильних управлінських рішень для фінансування розвитку територіальних громад.



Створення Податкової карти ще раз підтверджує, що діяльність податкової служби є прозорою та відкритою для громадян.







Як логічне продовження попереднього питання та «зворотній бік медалі» ‒ це можливість доступу територіальних громад до інформації про платників податків, як сумлінних, так і не сумлінних, які здійснюють господарську діяльність на її території. Як забезпечено для них такий доступ для того, щоб впливати на останніх?







Так. Це справді важливо бути відкритим і здійснювати діяльність прозоро в усіх аспектах, адже тільки податкова служба, без впливу громадськості та територіальних громад, не може вплинути на зростання рівня добровільної сплати податків, особливо в умовах карантину, коли не завжди дозволено проводити ті, чи інші види перевірок.



Відповідно до вимог статті 12 Податкового кодексу України з урахуванням внесених змін до Бюджетного кодексу України у 2021 році змінився порядок інформування органів місцевого самоврядування.



Порядком надання звітності в розрізі платників податків юридичних осіб органам місцевого самоврядування передбачена електронна взаємодія ДПС та органів місцевого самоврядування через ІТС «Електронний кабінет» в частині надання звітності на запит органу місцевого самоврядування у розрізі платників податків юридичних осіб, які сплачують податки на відповідній території. Також автоматизовано процес надання органам місцевого самоврядування звітності у розрізі джерел доходів про суми нарахованих та сплачених податків та/або зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків та/або зборів на відповідних територіях.



Щомісячно керівники податкової служби Львівщини беруть участь у нарадах та «круглих столах» з представниками територіальних громад, під час яких вирішують нагальні питання формування місцевих бюджетів, залучення усіх наявних резервів для повноти сплати податків та зборів, а також щодо змоги використання зручного сервісу для територіальних громад.







На початку ми говорили про необхідність обмеження відвідування центрів обслуговування Львівщини платниками податків. І це реально зробити, використовуючи електронні сервіси. Скористатись ними неможливо без діючого сертифіката електронного цифрового підпису. Як в режимі он-лайн продовжити їх дію, підкажіть, будь ласка?







Якщо у платника є діючий сертифікат електронного цифрового підпису, такий платник може скористатися усіма перевагами електронного документообігу, але дуже важливо йому стежити, щоб термін дії такого сертифікату не добіг кінця, бо в цьому випадку його можна продовжити он-лайн повторно (дистанційно)за електронним запитом.



Це потрібно зробити не пізніше дня, що передує дню закінчення строку чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.



З метою уникнення помилок при повторному (дистанційному) формуванні сертифікатів за електронним запитом рекомендуємо здійснювати дане формування за декілька днів до закінчення строку чинності сертифікатів.



Дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:



чинні сертифікати (наприклад, до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);



незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);



особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.



Щодо кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, отриманих від Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС, то строк їх чинності становить 2 (два) роки з моменту їх формування.



Не пізніше дня, що передує дню закінчення строку чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, отриманих від цього надавача користувач може повторно (дистанційно) сформувати сертифікати за електронним запитом он-лайн або за допомогою програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1».