«Кордон-2021». Затримано більше 800 порушників законодавства про державний кордон Суспільство | 12-11-2021, 12:39 0 108



У Держприкордонслужбі України підбили підсумки операції «Кордон-2021», яка у вересні-жовтні проходила на кордоні з РФ та Білоруссю.



Спільна прикордонна операція «Кордон – 2021» проводилась силами та засобами Держприкордонслужби спільно з органами та підрозділами Національної поліції, Національної гвардії та Державної міграційної служби України.



Під час операції в межах кількох десятків кілометрів від кордону, вглиб території України, проводились активні пошукові та профілактичні заходи для протидії протиправній діяльності, виявлення та дискредитації каналів незаконного переміщення через кордон мігрантів, підакцизних товарів тощо.



Всього за період проведення операції було організовано службу майже шістсот спільних із взаємодіючими відомствами нарядів, а також залучено резерви Держприкордонслужби. Прикордонні літаки та гелікоптери здійснили пів сотні вильотів для здійснення повітряного моніторингу держрубежу.



За результатами проведених активних заходів під час проведення операції затримано 819 порушників законодавства про державний кордон. З них - 64 особи за незаконне перетинання (спробу перетину) державного кордону, з яких 22 нелегальних мігранти. Близько шести з половиною сотень іноземців затримано за порушення правил перебування в Україні, понад сотню осіб – за порушення прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску. Загальна сума накладених адміністративних штрафів склала понад 1,6 млн грн.



Під час проведення заходів в рамках операції було припинено переміщення контрабандних товарів на загальну суму понад 4 млн грн, з яких майже 1,8 млн грн поза пунктами пропуску. А також виявлено та вилучено 12 одиниць зброї, з яких 3 одиниці вогнепальної, та 188 боєприпасів.



Серед іншого, під час операції «Кордон-2021» на ділянці Волинського прикордонного загону виявлено місце незаконного видобутку бурштину. На ділянці Чернігівського загону викрито факт незаконного видобутку корисних копалин та незаконного обігу деревини (сума збитків - 3,5 млн грн). У рамках кримінального провадження виявлено махінації з пальним, сума збитків від яких державі складає понад 8 млн грн.



За матеріалами справ оперативно-розшукових підрозділів в рамках проведення СПО «Кордон-2021» розпочато 26 кримінальних проваджень, серед яких щодо незаконного переміщення через кордон осіб, махінацій з підакцизними товарами, підробки документів тощо.



