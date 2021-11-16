Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про наповнення Держбюджету:...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 16/11/2021 Відомий пластичний хірург з Німеччини безкоштовно оперує дітей у Львові...>> У Польщі розпочалася триденна зустріч експертів у сфері реставрації дерев’яних церков Карпатського регіону...>> «Усі наступні великі ремонти у нашому місті будемо проводити через архітектурні конкурси», - Андрій Садовий...>> У Львівській обласній раді розробили інтерактивну карту реалізації проєктів місцевих ініціатив...>> Інтерв’ю з начальником управління електронних сервісів Головного управління ДПС у Львівській області Тетяною Ризванюк на тему: «Про переваги використання електронних сервісів податкової платниками податків Львівщини в умовах карантину»...>> У Львові викрито міжнародну схему з виготовлення і збуту підроблених сертифікатів про вакцинацію від COVID-19...>> З початку року до державного бюджету надійшло майже 12 млн грн акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів...>> В середу у Львові лунатимуть сирени: фахівці перевірятимуть обладнання...>> Прем’єру короткометражки «Неймовірно сліпий випадок» перенесено...>> Сьогодні вночі під час пожежі загинув чоловік...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Забив співмешканку до смерті: суд виніс вирок...
10-11-2021, 11:56  >>> 
На Львівщині до 13 років позбавлення волі засуджено чоловіка за вбивство своєї вагітної дружини...
09-11-2021, 15:31  >>> 
16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові "нічого на допиті не говорить" – поліція...
28-10-2021, 02:46  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Більше 300 тисяч людей у світі заразилися COVID, найбільше в Росії і Британії...
15-11-2021, 07:44  >>> 
Ізраїль дозволив вакцинувати дітей від 5 років...
15-11-2021, 07:32  >>> 
У Франції почалася п'ята хвиля COVID — міністр...
11-11-2021, 07:36  >>> 

Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про наповнення Держбюджету:

Суспільство | 15-11-2021, 13:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 125 125    

Відповісти



FW: ГУ ДПС у Львівській області
lv.presscenter
15 листопада 2021, 13:14:30



ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Головне управління ДПС у Львівській області





«За 10 місяців 2021 року у порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження до Державного бюджету зросли на 39 відсотків і досягли 14,1 млрд. грн. Це на 3,9 млрд. грн. більше.[b][/b]

Збір ПДВ склав 5,8 млрд. грн. Це на 32,7 % або на 1.4 млрд. грн. більше у порівнянні з минулорічним періодом.

Надходження податку на прибуток зросли на 42 % (плюс 800 млн.грн), ПДФО – на 28% (плюс 720 млн. грн.).

За 10 місяців цього року надходження єдиного соціального внеску склали 13,9 млрд. грн., що на 27 відсотків або на 2,9 млрд. грн. більше.»
   Новини по темі: Суспільство
У Польщі розпочалася триденна зустріч експертів у сфері реставрації дерев’яних церков Карпатського регіону...
15-11-2021, 18:48  >>> 
У Львові викрито міжнародну схему з виготовлення і збуту підроблених сертифікатів про вакцинацію від COVID-19...
15-11-2021, 14:14  >>> 
З початку року до державного бюджету надійшло майже 12 млн грн акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів...
15-11-2021, 14:13  >>> 
Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про наповнення Держбюджету:...
15-11-2021, 13:35  >>> 
Два десятки поліцейських загинули в Буркіна-Фасо через напад повстанців...
15-11-2021, 07:38  >>> 
«Кордон-2021». Затримано більше 800 порушників законодавства про державний кордон...
12-11-2021, 12:39  >>> 
Інтерв’ю з заступником начальника Головного управління ДПС у Львівській області Ігорем Лазорко на тему: «Про переваги використання електронних сервісів податкової платниками податків Львівщини в умовах карантину»...
12-11-2021, 12:37  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі та ночі: збитий безпілотник, смерть ветерана...
08-11-2021, 08:21  >>> 
Головні новини четверга і ночі: нова назва Facebook, карантин в Києві...
29-10-2021, 09:36  >>> 
Головні новини середи і ночі: смертельна ДТП в Харкові, нові "червоні" зони...
28-10-2021, 09:08  >>> 
   ПолітикаПолітика
Збройні сили мають бути готові до війни з Росією — британський генерал...
15-11-2021, 07:45  >>> 
FT: ЄС розширить санкції проти Білорусі у відповідь на кризу на кордоні...
15-11-2021, 07:40  >>> 
США та Франція обговорили дії РФ щодо України...
15-11-2021, 07:39  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Космічний корабель SpaceX зістикувався з МКС...
12-11-2021, 07:37  >>> 
Crew Dragon з чотирма космонавтами відправився на МКС...
11-11-2021, 07:45  >>> 
Китай та США домовилися спільно працювати над скороченням викидів...
11-11-2021, 07:35  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У Польщі розпочалася триденна зустріч експертів у сфері реставрації дерев’яних церков Карпатського регіону...
15-11-2021, 18:48  >>> 
У Львові викрито міжнародну схему з виготовлення і збуту підроблених сертифікатів про вакцинацію від COVID-19...
15-11-2021, 14:14  >>> 
З початку року до державного бюджету надійшло майже 12 млн грн акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів...
15-11-2021, 14:13  >>> 
   ВладаВлада
Підсанкційний Медведчук продовжив реконструкцію свого палацу – "Схеми"...
12-11-2021, 07:31  >>> 
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
   КультураКультура
УПЦ МП хоче "вирішення українського церковного питання"...
12-11-2021, 07:38  >>> 
Глава УГКЦ обговорив з Папою Римським ситуацію в Україні та війну на Донбасі...
12-11-2021, 07:27  >>> 
Зрив показу фільму про Голодомор у Москві: поліція заблокувала центр "Меморіал" – ЗМІ...
15-10-2021, 11:48  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:54 Відомий пластичний хірург з Німеччини безкоштовно оперує дітей у Львові
18:48 У Польщі розпочалася триденна зустріч експертів у сфері реставрації дерев’яних церков Карпатського регіону
16:20 «Усі наступні великі ремонти у нашому місті будемо проводити через архітектурні конкурси», - Андрій Садовий
14:43 У Львівській обласній раді розробили інтерактивну карту реалізації проєктів місцевих ініціатив
14:19 Інтерв’ю з начальником управління електронних сервісів Головного управління ДПС у Львівській області Тетяною Ризванюк на тему: «Про переваги використання електронних сервісів податкової платниками податків Львівщини в умовах карантину»
14:14 У Львові викрито міжнародну схему з виготовлення і збуту підроблених сертифікатів про вакцинацію від COVID-19
14:13 З початку року до державного бюджету надійшло майже 12 млн грн акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів
13:46 В середу у Львові лунатимуть сирени: фахівці перевірятимуть обладнання
13:43 Прем’єру короткометражки «Неймовірно сліпий випадок» перенесено
13:41 Сьогодні вночі під час пожежі загинув чоловік

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования