Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про наповнення Держбюджету: Суспільство | 15-11-2021, 13:35 0 125

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FW: ГУ ДПС у Львівській області

lv.presscenter

15 листопада 2021, 13:14:30







ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ



Головне управління ДПС у Львівській області











«За 10 місяців 2021 року у порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження до Державного бюджету зросли на 39 відсотків і досягли 14,1 млрд. грн. Це на 3,9 млрд. грн. більше.[b][/b]



Збір ПДВ склав 5,8 млрд. грн. Це на 32,7 % або на 1.4 млрд. грн. більше у порівнянні з минулорічним періодом.



Надходження податку на прибуток зросли на 42 % (плюс 800 млн.грн), ПДФО – на 28% (плюс 720 млн. грн.).



За 10 місяців цього року надходження єдиного соціального внеску склали 13,9 млрд. грн., що на 27 відсотків або на 2,9 млрд. грн. більше.»





