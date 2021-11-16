З початку року до державного бюджету надійшло майже 12 млн грн акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів Суспільство | 15-11-2021, 14:13 0 135

Протягом січня – жовтня 2021 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів становлять 11,7 млн гривень. Це становить понад 42 відс від усіх надходжень до державного бюджету від платників акцизного податку Львівщини.



У жовтні 2021 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів становлять 1,57 млн грн, що на 0,42 млн грн або на 36,9 відс більше доведених завдань.