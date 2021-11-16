У Львові викрито міжнародну схему з виготовлення і збуту підроблених сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 Суспільство | 15-11-2021, 14:14 0 214







За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом особам за фактом підробки та збуту офіційно підроблених документів – сертифікати про вакцинацію/профілактику від COVID-19 (ч. 3 ст. 358 КК України).



За даними слідства, група осіб у складі двох мешканців Львівщини та громадянина України, який тимчасово проживає у республіці Польща організували міжнародну схему з виготовлення підроблених медичних документів – сертифікатів про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19 без фактичного проведення щеплення, а також довідок про результати ПЛР-тестів без відібрання біоматеріалу. Один з фігурантів здійснював пошук потенційних клієнтів, після чого передавав іншим учасникам групи замовлення, які і виготовляли безпосередньо сертифікати, та в подальшому передавали їх поштою замовникам.



Окрім того, фігуранти виготовляли підроблені COVID-документи, нібито видані державними органами й медичними установами іноземних держав.



Один фальсифікований сертифікат іноземного взірця коштував 250 євро, внутрішній – 1800-2000 грн.



У ході обшуків за місцями проживання та роботи спільників вилучено комп’ютери, з використанням яких здійснювалося виготовлення підроблених документів, дублікати печаток та штампів медичних установ, які мають дозвіл на здійснення щеплень та видачу сертифікатів про вакцинацію, медичну документацію з записами про псевдовакцинацію, в тому числі підроблені COVІD-сертифікати, банківські картки, готівкові кошти в іноземній валюті в сумі майже 8 000 євро та 2 300 дол США.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігурантам та встановлюються інші причетні особи.



Операцію з викриття проведено прокуратурою спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції у Львівській області та співробітниками Управління СБУ у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури