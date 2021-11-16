У Польщі розпочалася триденна зустріч експертів у сфері реставрації дерев’яних церков Карпатського регіону Суспільство | 15-11-2021, 18:48 0 110 15 листопада у польському місті Ряшів розпочалося засідання Міжнародної реставраційної ради місця Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Дерев’яні церкви Карпатського регіону Польщі та України». Львівську обласну раду на заході представляє голова комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму Іван Щурко.



Члени ради, науковці та експерти з України та Польщі щорічно проводять спільні засідання, під час яких обговорюють питання утримання дерев’яних церков-пам'яток культурної та історичної спадщини, які розташовані по обидва боки кордону.



Представники органів самоврядування, реставратори, історики з Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей побували у відділі сакрального мистецтва замку у Ланцуті, запалили лампадки та поклали пам’ятні вінки до могил воїнів УГА та УНР, виконали український гімн біля меморіальної дошки лідера українського національного визвольного руху Симона Петлюри.



Програмою міжнародного заходу передбачено спільний експертний огляд церкви у Турійську та скансену в місті Санок. У складі делегації з України представники територіальних громад на території яких знаходяться церкви, внесені до спадщини ЮНЕСКО.



Як зазначив Іван Щурко, такі зустрічі дають можливість обмінюватися науковою інформацією про можливості збереження пам’яток та планувати співпрацю українських реставраторів, дослідників з іноземними партнерами.



«Наша депутатська комісія активно налагоджує контакти з фахівцями у сфері збереження пам’яток, щоб використати кожен шанс на порятунок цінної спадщини. Перебуваючи на території, де поховані борці за незалежність України минулих поколінь, ми від усіх земляків із вдячністю вклонилися біля їхніх могил»,- наголосив Іван Щурко.