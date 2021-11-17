У Канаді зливи спричинили зсуви і змили дороги Суспільство | 16-11-2021, 07:39 0 234 Зливи в деяких частинах Британської Колумбії (Канада) спричинили зсуви, заливши автомагістралі, заблокувавши десятки транспортних засобів, а також спричинили евакуацію та попередження про повені.



Джерело: The New York Times



Деталі: У понеділок жителям Меррітта, канадського міста з населенням понад 7 000 осіб, що знаходиться приблизно в 170 милях на північний схід від Ванкувера, порадили покинути свої будинки відразу після того, як сильний дощ призвів до виходу річки Колдуотер з берегів.



Після цього повінь вивела з ладу міську систему стічних вод.



Чиновники Меррітта заявили, що паводки також затопили два мости і завалили третій.



У понеділок не було інформації про потерпілих і загиблих внаслідок нещасних випадків, пов’язаних із погодними умовами.



"Ми готові надати будь-яку допомогу, яка необхідна, через повені та екстремальну погоду", – написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Twitter у понеділок.



В Агасісі, невеликій громаді на схід від Ванкувера, мер Сільвія Прангер оголосила надзвичайний стан після зсуву, який заблокував рух двома дорогами.



За словами очевидців, на одній із доріг близько 80-100 транспортних засобів опинилися в пастці через погодні умови. А порятунок з повітря ускладнював сильний вітер.



У понеділок вдень ескадрилья Королівських ВПС Канади надала допомогу в рятувальних цілях за допомогою вертольотів.



Влада попередила, що території, де рослинність була знищена пожежами, можуть стати вразливими до потоків бруду під час сильних дощів.



Нагадаємо: Влітку Меррітт пережив рекордно високі температури та лісові пожежі.



На початку липня в канадській Британській Колумбії зареєстрували 719 "раптових і несподіваних смертей" - тобто втричі більше, ніж за аналогічний період зазвичай (близько 230).