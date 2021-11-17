|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Яким чином буде визначатись кількість порушень у сфері використання РРО - за кількістю фактично проведених перевірок чи за кількістю фактично встановлених порушень під час однієї перевірки?
|Суспільство | 16-11-2021, 10:53
| 0 165
|
Яким чином буде визначатись кількість порушень у сфері використання РРО - за кількістю фактично проведених перевірок чи за кількістю фактично встановлених порушень під час однієї перевірки?
Оскільки продаж товару без застосування реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) та/або програмного РРО (далі – ПРРО) не є триваючим порушенням і невидача касового чеку під час кожного продажу товару визнається окремим порушенням, то наступне незастосування РРО та/або ПРРО при продажу товарів (наданні послуг) є окремим порушенням, тобто наступне незастосування РРО та/або ПРРО чи невидача чеку при продажу товару буде вважатись повторним порушенням.
Таким чином, у разі виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання підтверджених належним чином фактів неодноразових порушень вимог щодо застосування РРО та/або ПРРО до суб’єкта господарювання у цьому році застосовуються фінансові санкції:
а порушення, вчинене вперше – 10 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» , товарів (робіт, послуг);
а кожне наступне вчинене порушення – 50 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону, товарів (робіт, послуг).
З 01.01.2022 року санкції будуть збільшені та складатимуть відповідно 100 та 150 відсотків.
|
|