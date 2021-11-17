Яким чином буде визначатись кількість порушень у сфері використання РРО - за кількістю фактично проведених перевірок чи за кількістю фактично встановлених порушень під час однієї перевірки? Суспільство | 16-11-2021, 10:53 0 165









Яким чином буде визначатись кількість порушень у сфері використання РРО - за кількістю фактично проведених перевірок чи за кількістю фактично встановлених порушень під час однієї перевірки?









Оскільки продаж товару без застосування реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) та/або програмного РРО (далі – ПРРО) не є триваючим порушенням і невидача касового чеку під час кожного продажу товару визнається окремим порушенням, то наступне незастосування РРО та/або ПРРО при продажу товарів (наданні послуг) є окремим порушенням, тобто наступне незастосування РРО та/або ПРРО чи невидача чеку при продажу товару буде вважатись повторним порушенням.



Таким чином, у разі виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання підтверджених належним чином фактів неодноразових порушень вимог щодо застосування РРО та/або ПРРО до суб’єкта господарювання у цьому році застосовуються фінансові санкції:



а порушення, вчинене вперше – 10 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» , товарів (робіт, послуг);



а кожне наступне вчинене порушення – 50 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону, товарів (робіт, послуг).



З 01.01.2022 року санкції будуть збільшені та складатимуть відповідно 100 та 150 відсотків.





