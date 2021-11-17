За проєкти Громадського бюджету 2022 проголосувало на 40% більше мешканців, ніж минулоріч

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 17/11/2021 З нагоди Дня студента у Львові міських левів одягнули у мантії та маски...>> Тимчасові пункти вакцинації у Львові працюють із 10.00 до 20.00 год...>> Україна залишається 2-ю в Європі за добовою смертністю від Covid...>> Рекорд кібератак: Британія звинувачує Росію і Китай...>> У МО Вірменії заявляють про припинення вогню з Азербайджаном...>> Місія ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю окупантів у забороненій зоні...>> Суд Німеччини відхилив позов екологів проти "Північного потоку-2"...>> Ракета з українським двигуном вивела на орбіту розвідувальні супутники Франції...>> В Уганді внаслідок терактів загинули 3 людини, десятки поранених...>> "Це була гра на результат" – тренер збірної України...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Забив співмешканку до смерті: суд виніс вирок...
10-11-2021, 11:56  >>> 
На Львівщині до 13 років позбавлення волі засуджено чоловіка за вбивство своєї вагітної дружини...
09-11-2021, 15:31  >>> 
16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові "нічого на допиті не говорить" – поліція...
28-10-2021, 02:46  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Україна залишається 2-ю в Європі за добовою смертністю від Covid...
17-11-2021, 06:52  >>> 
Більше 300 тисяч людей у світі заразилися COVID, найбільше в Росії і Британії...
15-11-2021, 07:44  >>> 
Ізраїль дозволив вакцинувати дітей від 5 років...
15-11-2021, 07:32  >>> 

За проєкти Громадського бюджету 2022 проголосувало на 40% більше мешканців, ніж минулоріч

Суспільство | 16-11-2021, 12:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 151 151    
Вчора, 15 листопада, завершилось голосування за кращі проєкти Громадського бюджету Львова, які реалізовуватимуть у 2022 році. За інформацією відділу розвитку мікрогромад та громадських ініціатив, цьогоріч до голосування долучилось 145 573 мешканці Львівської МТГ, які віддали 226 269 голосів.

«В нас сьогодні вночі завершилось голосування за проєкти Громадського бюджету Львова. Маємо новий рекорд – за проєкти проголосували понад 145 тисяч мешканців. Це є ріст 40%, порівняно з минулим роком. Це є мега крутий показник, особливо тому, що понад 99% - це онлайн-голосування. ЦНАПи були відкриті тільки для тих, хто не мав можливості проголосувати через BankID.

Думаю, що насамперед це є заслуга наших мешканців та команд проєктів, тому що вони ці 15 днів гуртували навколо себе прихильників своїх ідей та проєктів.

Цьогоріч у нас буде 8 проєктів-переможців великих на суму понад 20 млн грн, вони вже є відомі. Серед цих 8 проєктів: 4 – в категорії «медичні та освітні» проєкти, та 4 – «інші» проєкти. Перелік малих проєктів ми оприлюднимо до кінця дня.

Дякую команді департаменту міської агломерації, за якісне адміністрування конкурсу та підтримку фактично 24/7. Вітання переможцям!», - зазначив Юрій Лукашевський, директор департаменту міської агломерації.

У відділі розвитку мікрогромад та громадських ініціатив акцентують, що абсолютна більшість людей голосували онлайн – понад 99%.

Додамо, що на реалізацію проєктів Громадського бюджету 2022 року Львівська міська рада виділила 75 млн грн, що дозволить реалізувати орієнтовно 8 великих та 100 малих проєктів.

Брати участь у голосуванні за проєкти мали змогу мешканці Львівської міської територіальної громади, які досягли 16-ти річного віку.

Кожен львів'янин міг підтримати 2 проєкти: 1 великий (загальноміський) та 1 малий (районний).

Згідно з рішенням міської комісії з надзвичайних ситуацій, на час дії обмежень голосування за проєкти Громадського бюджету та ідентифікація особи здійснювались виключно за допомогою електронної ідентифікації для осіб, які зареєстровані на території Львівської МТГ.

«Цього року у нас були обмеження – мешканці Львівської МТГ могли голосувати лише онлайн. Як виняток, у ЦНАПах могли проголосувати тільки внутрішньо переміщені особи, особи, які навчаються та працюють або ж володіють нерухомістю у Львові. Як наслідок, маємо цікаву тенденцію – понад 99% людей проголосувало онлайн, тобто більшість голосів була віддана за допомогою електронної системи ідентифікації. Зокрема, 85% - проголосували з допомогою мобільного телефону.

Хочу зауважити, що лідерами цьогорічного голосування є Сихівський та Франківський райони, хоча минулого року це був Шевченківський район.

Громадський бюджет – розвиток локальної демократії, коли мешканці визначають на що варто витратити частину коштів міського бюджету. Важливо також те, що вони роблять все у взаємодії зі своїми командами та сусідами – спільно обговорюють ідеї, об’єднують зусилля, перемагають і пізніше контролюють хід виконання робіт.

Зараз відбудеться засідання двох депутатських комісій: бюджетної та законності. Після того буде підготовлено проєкт ухвали, яку винесуть на розгляд сесії Львівської міської ради. Далі виконавчі органи зможуть приступити до реалізації проєктів – переможців», - додав Орест Файфурка, керівник відділу розвитку мікрогромад та громадських ініціатив.

Нижче подаємо рейтинг великих проєктів-переможців.
   Новини по темі: Суспільство
У МО Вірменії заявляють про припинення вогню з Азербайджаном...
17-11-2021, 06:49  >>> 
Місія ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю окупантів у забороненій зоні...
17-11-2021, 06:48  >>> 
Суд Німеччини відхилив позов екологів проти "Північного потоку-2"...
17-11-2021, 06:46  >>> 
Ракета з українським двигуном вивела на орбіту розвідувальні супутники Франції...
17-11-2021, 06:45  >>> 
В Уганді внаслідок терактів загинули 3 людини, десятки поранених...
17-11-2021, 06:44  >>> 
Бойовики нарощують свідомі обстріли житлових секторів – СЦКК...
17-11-2021, 06:36  >>> 
Обласна рада закликає не позбавляти державного фінансування Українські товариства сліпих та глухих...
16-11-2021, 18:26  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі та ночі: збитий безпілотник, смерть ветерана...
08-11-2021, 08:21  >>> 
Головні новини четверга і ночі: нова назва Facebook, карантин в Києві...
29-10-2021, 09:36  >>> 
Головні новини середи і ночі: смертельна ДТП в Харкові, нові "червоні" зони...
28-10-2021, 09:08  >>> 
   ПолітикаПолітика
Держдеп США: "Будемо дуже уважно стежити" за діями Росії...
16-11-2021, 07:47  >>> 
Доведеться вибирати між російським газом і підтримкою України – Джонсон...
16-11-2021, 07:46  >>> 
Під час віртуальної зустрічі з Цзіньпіном Байден заявив про рамки "здорового глузду"...
16-11-2021, 07:43  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Рекорд кібератак: Британія звинувачує Росію і Китай...
17-11-2021, 06:50  >>> 
"Небезпечне і безвідповідальне": США засудили Росію за випробування зброї в космосі...
16-11-2021, 07:36  >>> 
Космічний корабель SpaceX зістикувався з МКС...
12-11-2021, 07:37  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У МО Вірменії заявляють про припинення вогню з Азербайджаном...
17-11-2021, 06:49  >>> 
Місія ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю окупантів у забороненій зоні...
17-11-2021, 06:48  >>> 
Суд Німеччини відхилив позов екологів проти "Північного потоку-2"...
17-11-2021, 06:46  >>> 
   ВладаВлада
Підсанкційний Медведчук продовжив реконструкцію свого палацу – "Схеми"...
12-11-2021, 07:31  >>> 
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
   КультураКультура
УПЦ МП хоче "вирішення українського церковного питання"...
12-11-2021, 07:38  >>> 
Глава УГКЦ обговорив з Папою Римським ситуацію в Україні та війну на Донбасі...
12-11-2021, 07:27  >>> 
Зрив показу фільму про Голодомор у Москві: поліція заблокувала центр "Меморіал" – ЗМІ...
15-10-2021, 11:48  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:28 З нагоди Дня студента у Львові міських левів одягнули у мантії та маски
10:27 Тимчасові пункти вакцинації у Львові працюють із 10.00 до 20.00 год
06:52 Україна залишається 2-ю в Європі за добовою смертністю від Covid
06:50 Рекорд кібератак: Британія звинувачує Росію і Китай
06:49 У МО Вірменії заявляють про припинення вогню з Азербайджаном
06:48 Місія ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю окупантів у забороненій зоні
06:46 Суд Німеччини відхилив позов екологів проти "Північного потоку-2"
06:45 Ракета з українським двигуном вивела на орбіту розвідувальні супутники Франції
06:44 В Уганді внаслідок терактів загинули 3 людини, десятки поранених
06:41 "Це була гра на результат" – тренер збірної України

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования