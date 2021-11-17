За проєкти Громадського бюджету 2022 проголосувало на 40% більше мешканців, ніж минулоріч Суспільство | 16-11-2021, 12:51 0 151 Вчора, 15 листопада, завершилось голосування за кращі проєкти Громадського бюджету Львова, які реалізовуватимуть у 2022 році. За інформацією відділу розвитку мікрогромад та громадських ініціатив, цьогоріч до голосування долучилось 145 573 мешканці Львівської МТГ, які віддали 226 269 голосів.



«В нас сьогодні вночі завершилось голосування за проєкти Громадського бюджету Львова. Маємо новий рекорд – за проєкти проголосували понад 145 тисяч мешканців. Це є ріст 40%, порівняно з минулим роком. Це є мега крутий показник, особливо тому, що понад 99% - це онлайн-голосування. ЦНАПи були відкриті тільки для тих, хто не мав можливості проголосувати через BankID.



Думаю, що насамперед це є заслуга наших мешканців та команд проєктів, тому що вони ці 15 днів гуртували навколо себе прихильників своїх ідей та проєктів.



Цьогоріч у нас буде 8 проєктів-переможців великих на суму понад 20 млн грн, вони вже є відомі. Серед цих 8 проєктів: 4 – в категорії «медичні та освітні» проєкти, та 4 – «інші» проєкти. Перелік малих проєктів ми оприлюднимо до кінця дня.



Дякую команді департаменту міської агломерації, за якісне адміністрування конкурсу та підтримку фактично 24/7. Вітання переможцям!», - зазначив Юрій Лукашевський, директор департаменту міської агломерації.



У відділі розвитку мікрогромад та громадських ініціатив акцентують, що абсолютна більшість людей голосували онлайн – понад 99%.



Додамо, що на реалізацію проєктів Громадського бюджету 2022 року Львівська міська рада виділила 75 млн грн, що дозволить реалізувати орієнтовно 8 великих та 100 малих проєктів.



Брати участь у голосуванні за проєкти мали змогу мешканці Львівської міської територіальної громади, які досягли 16-ти річного віку.



Кожен львів'янин міг підтримати 2 проєкти: 1 великий (загальноміський) та 1 малий (районний).



Згідно з рішенням міської комісії з надзвичайних ситуацій, на час дії обмежень голосування за проєкти Громадського бюджету та ідентифікація особи здійснювались виключно за допомогою електронної ідентифікації для осіб, які зареєстровані на території Львівської МТГ.



«Цього року у нас були обмеження – мешканці Львівської МТГ могли голосувати лише онлайн. Як виняток, у ЦНАПах могли проголосувати тільки внутрішньо переміщені особи, особи, які навчаються та працюють або ж володіють нерухомістю у Львові. Як наслідок, маємо цікаву тенденцію – понад 99% людей проголосувало онлайн, тобто більшість голосів була віддана за допомогою електронної системи ідентифікації. Зокрема, 85% - проголосували з допомогою мобільного телефону.



Хочу зауважити, що лідерами цьогорічного голосування є Сихівський та Франківський райони, хоча минулого року це був Шевченківський район.



Громадський бюджет – розвиток локальної демократії, коли мешканці визначають на що варто витратити частину коштів міського бюджету. Важливо також те, що вони роблять все у взаємодії зі своїми командами та сусідами – спільно обговорюють ідеї, об’єднують зусилля, перемагають і пізніше контролюють хід виконання робіт.



Зараз відбудеться засідання двох депутатських комісій: бюджетної та законності. Після того буде підготовлено проєкт ухвали, яку винесуть на розгляд сесії Львівської міської ради. Далі виконавчі органи зможуть приступити до реалізації проєктів – переможців», - додав Орест Файфурка, керівник відділу розвитку мікрогромад та громадських ініціатив.



Нижче подаємо рейтинг великих проєктів-переможців.





