Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про наповнення місцевих бюджетів Львівщини: Суспільство | 16-11-2021, 12:58 0 149









«Спостерігаємо значний приріст надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів Львівщини.



Так, за 10 місяців цього року у порівнянні з минулим надходження місцевих бюджетів зросли на 28 відсотків та склали 15,2 млрд. грн. Це на 3,3 млрд. грн. більше.



В структурі надходжень до місцевих бюджетів Львівщини податок на доходи фізичних осіб складає 65%.



Надходження ПДФО склали майже 10 млрд. грн. і зросли у порівнянні з минулим роком на 28 відсотків.



До місцевих бюджетів надійшло 2,6 млрд. грн. Це на 27 відсотків більше ніж минулого року - плюс 550 млн. грн.



Податок на нерухоме майно за 10 місяців склав 460 млн. грн. Ріст -39 відсотків.»



