На здешевлення кредитних ресурсів для малого бізнесу обласна рада виділила додатково понад 4 млн грн Суспільство | 16-11-2021, 13:22 0 179 Під час сесійного засідання 9 листопада депутати збільшили фінансування Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області до 23 млн 640 тис. грн. Нагадаємо, раніше на цю програму було виділено 18 млн грн.

Додаткове фінансування в розмірі 5 млн 640 тис. грн депутати обласної ради передбачили зокрема на відшкодування відсотків кредитів до рівня 0% річних підприємцям Львівщини в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» та на підтримку проєктів регіонального економічного та інноваційного розвитку. 1 млн 600 тис. з цієї суми надійшли з субвенції від Львівської міської громади.

«Ці кошти будуть спрямовані на реалізацію інвестиційних проєктів та дозволять представникам малого та середнього бізнесу нашого регіону підвищити конкурентоздатність та розширити свою підприємницьку діяльність. Адже саме представники бізнесу, попри складні економічні умови, інвестують та створюють робочі місця. Це унікальний приклад Львівщини, коли з обласного бюджету виділяються ресурси на дофінансування Державної програми 5-7-9%», - зазначив голова комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій Юрій Раделицький