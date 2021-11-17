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400 дол США за відмітку засудженого: у Львові затримали службовця органу пробації
|Суспільство | 16-11-2021, 14:40
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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та затримано заступника начальника одного із відділів філії Державної установи Центру пробації у Львівській області на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).
Розслідуванням встановлено, що службовець вимагав і одержав 400 доларів США у засудженого, на якого судом було покладено обов’язок періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації. Натомість фігурант обіцяв вирішити питання щодо не притягнення останнього до відповідальності у зв’язку із неприбуттям на відмітку в органи пробації.
Чоловіка затримано в порядку ст.208 КПК України, безпосередньо під час отримання останньої частини коштів.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії, після яких фігуранту буде повідомлено про підозру вирішується питання про обрання службовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.
Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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