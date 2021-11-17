Прийняли рішення припинити ФОП? Як бути з податками та звітністю? Суспільство | 16-11-2021, 17:29 0 163







Прийняли рішення припинити ФОП? Як бути з податками та звітністю?



Держреєстрацію припинення підприємницької діяльності можна зробити онлайн через ДІЮ чи ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг).



День-два і ФОП припинено.



Але доведеться сплатити єдиний податок, єдиний внесок і подати звітність.



Наприклад, ФОП, платник єдиного податку другої групи, подав заяву на припинення підприємницької діяльності у листопаді місяці.



У цьому разі особа зобов’язана подати додаток 1 з типом форми «після припинення» у складі Декларації у строк протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу або до закінчення такого звітного періоду, на який припадає дата припинення підприємницької діяльності, та протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, сплатити єдиний внесок.



Тобто, не обов’язково ліквідаційну декларацію подавати після завершення кварталу. Це можна зробити одразу ж після припинення.



З реєстру платників єдиного податку така особа буде виключена на підставі даних, отриманих від держреєстратора. Додаткової заяви про виключення подавати не треба.



У разі наявності податкового боргу чи заборгованості по ЄСВ (це можна побачити в Електронному кабінеті в меню «Стан розрахунків з бюджетом») його треба погасити.



Слід пам’ятати, про необхідність сплати єдиного податку та ЄСВ за повний місяць, в якому подано заяву держреєстратору про припинення. ❗У нашому випадку за листопад буде нарахована повна місячна сума єдиного податку (наприклад 1200 грн.) та 1320 грн. єдиного внеску.





