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Обласні депутати ініціюють питання щодо фінансування Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні та танцю України «Верховина» з державного бюджету

Суспільство | 16-11-2021, 18:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 155 155    
Львівська обласна рада прийняла звернення до Президента України, Верховної Ради України, Міністерства культури та інформаційної політики України

щодо фінансування комунального закладу Дрогобицької міської ради «Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю України «Верховина» з державного бюджету.

Депутати наголосили, що ансамбль «Верховина» складається з хорової, оркестрової та танцювальної груп та впродовж 75 років репрезентує українську народну творчість, звичаї та обряди регіону. Щоб вберегти самобутній колектив Львівська обласна рада з 2005 року щорічно надавала фінансову підтримку комунальному закладові Дрогобицької міської ради. Оскільки можливості обласного бюджету обмежені депутати просять розглянути питання щодо фінансування Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні та танцю України «Верховина» з державного бюджету.



«Комунальний заклад Дрогобицької міської ради «Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю України «Верховина» цьогоріч відсвяткував свій 75-літній ювілей. Має свою вражаючу історію та традиції.

Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю України «Верховина» єдиний на Львівщині професійний колектив подібного спрямування, що репрезентує українську народну творчість, звичаї та обряди регіону, складається з хорової, оркестрової та танцювальної груп.

Ансамбль заснований при Дрогобицькій обласній філармонії 8 березня 1946 року. У 1957 році ансамбль «Верховина» виборов перше місце на республіканському конкурсі художніх колективів у м. Києві, а також звання лауреата та бронзову медаль на Всесоюзному конкурсі VI Всесвітнього фестивалю молоді. Згодом (4 липня 1969 року) художньому колективу присвоєно почесне звання «Заслужений ансамбль». Колектив ансамблю «Верховина» у 2015 році став дипломатом V Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені П. Вірського, що проходив у м. Києві.

Колектив ансамблю з різноманітними програмами відвідав багато міст України, зокрема в столиці відбувались концерти за участі ансамблю «Верховина» у рамках мистецької акції «Колядує Бойківщина», «Традиційний Галицький Вертеп» та ін. Колектив ансамблю брав участь у гала-концерті

IV Міжнародного фестивалю Українського танцю та культури, що відбувався у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької у 2019 році.

На рахунку ансамблю «Верховина» безліч закордонних поїздок. Так у 2015 році хочеться відзначити участь у Міжнародному фестивалі «Свято русинів-українців Словаччини», який щорічно відбувається у червні в

м. Свидник (Словацька Республіка) та «Битівській Ватрі» (Республіка Польща). У 2016 році ансамбль «Верховина» відвідав «Дні української культури у Латвії» у м. Вентспілс (Латвійська Республіка). У 2017 році ансамбль «Верховина» був учасником Міжнародного фестивалю «Свято русинів-українців Словаччини» у м. Свиднику, у вересні відвідував «Дні Австрійської культури» в м. Грац (Австрія). У березні 2017 року відбулась гастрольна поїздка до м. Опатув та м. Ожарув (Республіка Польща).

Починаючи з 2005 року Львівська обласна рада щорічно надавала фінансову підтримку комунальному закладові Дрогобицької міської ради «Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю України «Верховина».

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Львівській обласній раді необхідно врахувати в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ обласного підпорядкування та проведення розрахунків за енергоносії. Можливості обласного бюджету Львівської області є обмеженими.

Станом на сьогодні потреба в коштах для виплати заробітної плати працівникам КЗ ДМР «Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю України «Верховина» становить 3 000 тис. грн.

Львівська обласна рада при уточненні показників обласного бюджету Львівської області в грудні 2021 року за умови відсутності заборгованості за захищеними статтями видатків розгляне можливість виділення коштів для виплати заробітної плати працівникам КЗ ДМР «Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю України «Верховина» в сумі 2 800 тис. грн.

Виходячи з наведеного вище та враховуючи те, що колектив ансамблю, який гастролює не тільки у Львівській області, але й в Україні та за кордоном, ми, депутати Львівської обласної ради, просимо розглянути питання щодо фінансування Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні та танцю України «Верховина» з державного бюджету», - йдеться у тексті документу.
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