Багаж осіб, які перетинають лінію розмежування, перевірятимуть рентген-сканером Суспільство | 16-11-2021, 18:16 0 167 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=7xSWlKkkAl0







У контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» встановлено рентгено-телевізійні системи.



Нові системи забезпечать прикордонникам можливість підвищити безпеку та швидкість проведення контрольних процедур. Використання рентген-сканерів дозволить створити більш комфортні умови для осіб, які перетинають лінію розмежування.



Рентгено-телевізійні системи встановили працівники державного підприємства «Реінтеграція та відновлення» за підтримки програми розвитку ООН. Ці пристрої нового покоління для перевірки багажу та малих вантажів. Вони оснащені рентгенівськими генераторами, детекторними модулями, механічними та конвеєрними конструкціями, а також комп’ютерною платформою, зі спеціальною клавіатурою, моніторами та зручним користувацьким інтерфейсом. Опційно в сканерах може встановлюватись допоміжна програма для напівавтоматичного виявлення вибухонебезпечних та наркотичних речовин, що є актуальним питанням для недопущення переміщення через лінію розмежування зброї, наркотичних речовин та іншого.



Сьогодні прикордонники, які несуть службу у КПВВ «Станиця Луганська», розпочали навчання. Протягом трьох днів представники ДП «Реінтеграція та відновлення» спільно з представниками фірми постачальника ТОВ «НК СІСТЕМС» вчитимуть військовослужбовців Луганського прикордонного загону за допомогою рентгено-телевізійних систем оглядати багажі, що переміщують особи через лінію розмежування.



Професійний рентгенівський скринінг ідеально підходить для безконтактної перевірки багажу, невеликого вантажу.



Варто зауважити, що «Станиця Луганська» єдиний КПВВ, через який фактично здійснюється щодобовий пропуск осіб. Загалом за 10 місяців цього року через КПВВ «Станиця Луганська» прослідувало майже 580 тисяч осіб. За цей час прикордонники припинили 161 спробу переміщення заборонених для переміщення через лінію розмежування предметів.



