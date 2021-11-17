Обласна рада закликає не позбавляти державного фінансування Українські товариства сліпих та глухих Суспільство | 16-11-2021, 18:26 0 168 Депутати Львівської обласної ради, закликали Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України відновити державне фінансування невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих. З відповідним зверненням 16 листопада Львівська обласна рада звернулася до представників парламенту та уряду України. На інфраструктурних об’єктах Українського товариства сліпих працюють понад 1000 фахівців..



Народні обранці наголошують, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 357 від 13.05.2020, починаючи з 2022 року УТОС і УТОГ повинні отримати фінансову підтримку з державного бюджету лише на конкурсних умовах. Впровадження нового порядку надання фінансової підтримки з держбюджету на конкурсній основі призведе до ліквідації робочих місць для осіб з інвалідністю по зору, - йдеться у зверненні.



Повний текст документу: «Всеукраїнська громадська організація «Українське товариство сліпих» на сьогодні – це чітко структурована організація, яка має осередки по всій території держави та налічує понад 32 тисячі членів організації. Спеціалізовані підприємства для працевлаштування незрячих осіб, бібліотеки, будинки культури та інші об’єкти непромислової соціальної сфери. На вищеназваних інфраструктурних об’єктах УТОСу працюють понад 1000 фахівців, значна частина яких – це особи з інвалідністю за зором, які щоденно займаються соціальним захистом, створенням належних умов життєдіяльності для осіб з порушенням зору, адаптацією довкілля до потреб людей з інвалідністю, сприяють створенню умов безперешкодного доступу до об’єктів соціально-культурної сфери, вуличної та транспортної мережі. Громадська організація «Львівська ТВПО УТОС» є підрозділом ВГО УТОС, яка діє на території Львівщини та налічує 363 члени організації. Статутними завданнями є медична, трудова та творча реабілітація, адаптації до умов зовнішнього середовища, інтеграція у «здорове суспільство», підтримка культурного та освітнього розвитку, матеріальна підтримка особливо потребуючих членів товариства, організація дозвілля та відпочинку осіб з порушення зору та інше. Львівська ТВПО УТОС лобіює інтереси незрячих перед органами місцевої влади в частині надання пільг на житлово-комунальні послуги та проїзд в громадському транспорті, ініціює та долучається до розробки та моніторингу місцевих програм (зокрема, щодо надання тифлозасобами медичної групи та очними протезами), через участь в комітетах доступності дбає про максимальне забезпечення особам з інвалідністю за зором безперешкодного, безбар’єрного доступу до об’єктів медичної та соціально-культурної сфери, громадського транспорту та вуличної мережі, забезпечує максимальний доступ до інформації, залучає своїх членів до реалізації різноманітних заходів і проектів, підтримує творчі колективи та виконавців, сприяє дозвіллю та відпочинку. Офіс організації – це те місце, де незрячі завжди можуть отримати допомогу: навчитися працювати на персональних комп’ютерах чи інших гаджетах, мають можливість займатися спортом, розкрити свій творчий потенціал. Подібна робота проводиться у всіх міських територіальних обласних організаціях УТОС на теренах України. Всеукраїнська громадська організація «Українське товариство сліпих» впродовж десятиліть фінансувалася з Державного бюджету України. На 2020 рік за програмою 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» для фінансування УТОС були передбачені кошти в Державному бюджеті України і разом з УТОГ, НАІУ та СОІУ фінансування винесено в окремий рядок. Проте змінами до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13.04.2020 з ініціативи Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів не тільки зменшено фінансування цих організацій за вказаною програмою 2507020, але й анульовано окремий рядок про фінансування вищеназваних громадських організацій. На 2021-2022 роки пропонується всі всеукраїнські громадські організації, в тому числі УТОС і ТОГ, перевести на одержання фінансової підтримки на конкурсних засадах. Конкурс – це є непостійні, а разові напрямки отримання фінансової підтримки, а діяльність осередків УТОС – щоденна робота по багатьох напрямках життєдіяльності осіб з інвалідністю по зору. Комітет ООН по правах осіб з інвалідністю ухвалив Зауваження загального порядку № 7 (2018). Згідно з пунктом 61 цих зауважень Комітет ООН по правах осіб з інвалідністю рекомендує підтримати громадські об’єднання не тільки через проектне фінансування, а і через стійке базове інституційне фінансування. Оскільки УТОС є інститутом громадського суспільство, який має сукупність матеріальних установ та засобів (інфраструктурна мережа та матеріальна база), а тому фінансування діяльності УТОСу повинно розділятися на дві програми: 1) базове інституційне фінансування, тобто фінансування діяльності мережі осередків та соціально-культурних підрозділів (заробітна плата штатних працівників, комунальні та інші послуги); 2) участь осередків УТОС в конкурсі проєктів. Проте, постановою Кабінету Міністрів України № 357 від 13.05.2020 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 183 і від 3 березня 2020 р. № 166» визначено, що починаючи з 2022 року УТОС і УТОГ повинні отримати фінансову підтримку з державного бюджету лише на конкурсних умовах. Впровадження нового порядку надання фінансової підтримки з держбюджету на конкурсній основі призведе до ліквідації робочих місць для осіб з інвалідністю по зору.