Місія ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю окупантів у забороненій зоні Суспільство | 17-11-2021, 06:48 0 107 Безпілотники дальнього радіуса дії Місії ОБСЄ зафіксували на Донбасі вороже озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання, а також бойові машини у населеному пункті, непідконтрольного урядові району.



Джерело: звіт ОБСЄ



Деталі: У звіті Місії йдеться про зафіксоване безпілотниками озброєння проросійських бойовиків.



Зокрема, СММ ОБСЄ зафіксувала за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння 30 танків та 1 гаубицю на полігоні поблизу н. п. Покровка (непідконтрольний урядові, 36 км на схід від Донецька).



А також 2 ворожі машини, ймовірно, ББМ (бойова броньована машина) та 1, ймовірно, радіорелейну станцію в житловому кварталі н.п. Безіменнне в непідконтрольному урядові районі Донецької області.