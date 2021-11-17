У МО Вірменії заявляють про припинення вогню з Азербайджаном Суспільство | 17-11-2021, 06:49 0 111 Міністерство оборони Вірменії заявило про припинення вогню азербайджано-вірменському кордоні.



Джерело: пресслужба Міністерства оборони Вірменії, Радіо Азатутюн, Міноборони РФ



Дослівно МО Вірменії: "Наразі бойові зіткнення на азербайджано-вірменському кордоні в районі гори Кілісалі припинені, ситуація нормалізувалася. Сторони підраховують втрати".



Деталі: У відомстві Вірменії зазначають, що за посередництва російської сторони, з 18:30 вогонь на східних кордонах Вірменії припинено.



Раніше Міноборони повідомило, що вірменська сторона має втрати, не вказавши точного числа.



"Наразі є перевірені дані про одного загиблого. Це військовослужбовець-контрактник, рядовий Меружан Артурович Арутюнян 1991 року народження.



Число поранених також уточнюється. Ще 12 військовослужбовців потрапили в полон", – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Вірменії.



"Азербайджан і Вірменія вжили заходів щодо стабілізації обстановки після розмови міністрів оборони двох країн з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу", – повідомляє оборонне відомство РФ.



Що передувало: Вірменія та Азербайджан заявили у вівторок про загострення ситуації на спірній території, звинувативши одне одного в провокації.