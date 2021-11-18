Не забувайте проводити річний перерахунок ПДФО! Суспільство | 17-11-2021, 12:53 0 174









Головне управління ДПС у Львівській області нагадує роботодавцям про обов'язок проводити за місцем застосування податкової соціальної пільги (далі - ПСП) перерахунок суми доходів, нарахованих у вигляді зарплати, а також суми наданої ПСП, в таких випадках (169.4.2 ПКУ):



- за наслідками звітного податкового року під час нарахування зарплати за останній місяць звітного року;



- при розрахунку за останній місяць застосування ПСП у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку;



- під час остаточного розрахунку з платником ПДФО, який звільняється.



Результати такого річного перерахунку не забувайте відобразити у додатку 4ДФ до податкового розрахунку.



Коли за результатами перерахунку виникає недоплата утриманого податку, то суму такої недоплати стягує роботодавець за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а в разі недостатності суми такого доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати (пп. 169.4.4 ПКУ).



Якщо внаслідок перерахунку виникає переплата ПДФО, тоді на її суму зменшують суму нарахованого податкового зобов'язання платника податку у відповідному місяці.



