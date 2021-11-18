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ВІДЕО) Онлайн-брифінг заступника директора департаменту начальника управління організації прикордонного контролю генерал-майора Юрія ЛИСЮКА

Суспільство | 17-11-2021, 12:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 175 175    


ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=ei2rfuibFzU


Тема брифінгу – карантинні обмеження, які є чинними для перетинання державного кордону, ситуація у пунктах пропуску та протидія порушенням карантинних обмежень з боку прикордонників.

За інформацією, озвученою заступником директора департаменту начальником управління організації прикордонного контролю генерал-майором Юрієм ЛИСЮКОМ у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021р. № 954, іноземці та особи без громадянства, які в’їжджають в Україну з метою транзиту та мають документи, що підтверджують виїзд з країни протягом 48 годин, звільняються від самоізоляції, встановлення додатку «Вдома» та проходження тестування в Україні. Також для всіх іноземних громадян та власників посвідки на тимчасове проживання незалежно від країни прибуття для в’їзду в Україну незмінною залишається необхідність мати поліс страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на весь термін перебування в Україні.

Окрему увагу приділено питанню перевірки на державному кордоні сертифікатів про вакцинацію.

Починаючи з 21 серпня цього року прикордонники здійснюють перевірку відповідних Covid-сертифікатів за допомогою устаткування, яке використовує програмне забезпечення SafeBorder.

На сьогодні кількість перевірених новим застосунком документів стрімко наближається до 1 мільйона, що вже має свою ефективність та результати.

Для прикладу, за минулий тиждень охоронці кордону перевірили понад 79 тисяч сертифікатів про вакцинацію від Covid-19. У загальній кількості дійсних документів вивлено і три десятки пдроблених. Це становить близько 0,04% тижневого обсягу перевірених сертифікатів.

За минулу добу прикордонники просканували понад 10,2 тисячі QR-кодів. Левова частка цих сертифікатів була перевірена у пунктах пропуску на західному кордоні – 4513 та 4904 - у столичних аеропортах. Підроблених за добу виявлено 11 сертифікатів.

Усього з 00.00 21.08.21 перевірено – 940 тисяч 125 сертифікатів, із них виявлено 1737 недійсних та 594 підроблених сертифікатів про вакцинацію.
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