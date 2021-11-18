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Хабар за відмітку в органі пробації – підозрюваний залишатиметься під вартою
|Суспільство | 17-11-2021, 18:18
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Суд підтримав позицію прокурорів Львівської обласної прокуратури суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу, визнав підозру обґрунтованою та обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із правом внесення застави у розмірі 68 тис грн, та відсторонив його від займаної посади.
Як ми повідомляли раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=307911), службовець вимагав і одержав 400 доларів США у засудженого, на якого судом було покладено обов’язок періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації. Натомість фігурант обіцяв вирішити питання щодо не притягнення останнього до відповідальності у зв’язку із неприбуттям на відмітку в органи пробації.
Чоловіка затримали в порядку ст.208 КПК України, безпосередньо під час отримання останньої частини коштів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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