Надходження до місцевих бюджетів Львівської області у 2021 році виросли на понад 11 млн грн по платі за ліцензії на підакцизні товари Суспільство | 18-11-2021, 12:25 0 118

У січні-жовтні 2021 року надходження до місцевого бюджету по платі за ліцензії, що контролюють податкові органи, становлять понад 66 млн грн, що на 11 млн грн або на 20 відс більше ніж у минулому році.



Протягом десяти місяців поточного року працівниками управління контролю за підакцизними товарами видано майже 14 тисяч ліцензій, а за результатами перевірки суб'єктів господарювання призупинено дію 2 180 ліцензій, анульовано 2 102 ліцензії. Крім цього, анульовано 18 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в результаті продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім.





