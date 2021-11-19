Отримувати адміністративні послуги зручно в режимі онлайн Суспільство | 18-11-2021, 13:16 0 204

ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що дистанційно спілкуватися з органами ДПС допомагають електронні сервіси:



«Єдине вікно подання електронної звітності» - спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення, яке розміщено на вебпорталі ДПС у розділі «Головна/ Електронна звітність/ Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності»;



«Електронний кабінет» - інформаційно-телекомунікаційна система, вхід до якої здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua/, а також через вебпортал ДПС https://tax.gov.ua/.



Найбільш популярним сервісом ДПС залишається Електронний кабінет, який надає можливість доступу понад 80 електронних сервісів. Цей сервіс сприяє покращенню відносин з платниками, завдяки йому скорочується час на оформлення та подання звітності до органів податкової служби, підвищується оперативність надання та якість звітності.



З початку 2021 року фахівці Центрів обслуговування платників ГУ ДПС у Львівській області надали 192 371 адміністративних послуг, з них 66 174 - в електронній формі. Тож, електронними сервісами скористалися 34% від загальної кількості платників, які зверталися за адмінпослугами.



