Верховна Рада ухвалила Закон про вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу прикордонниками Суспільство | 18-11-2021, 13:17 0 145



Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до Закону України «Про Державну прикордонну службу України» щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Держприкордонслужби.



Зміни спрямовані на вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, врегулювання порядку здійснення поверхневої перевірки особовим складом Держприкордонслужби під час виконання завдань з охорони державного кордону та суверенних прав України в її прилеглій зоні і виключній (морській) економічній зоні, під час заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, та наділяють прикордонників повноваження:



здійснювати поверхневу перевірку осіб, речей, товарів (вантажів) та транспортних засобів;



використовувати і застосовувати заходи примусу (фізичний вплив, спеціальні засоби, вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку, зброю кораблів, катерів та суден забезпечення, озброєння повітряних суден);



використовувати та застосовувати засоби візуального і технічного спостереження та фіксації, технічні засоби прикордонного контролю, світлотехнічні та сигналізаційні засоби, інші технічні засоби охорони державного кордону, а також інженерні боєприпаси, споруди і загородження;



розблоковувати та припиняти протиправні дії у разі заблокування пунктів пропуску через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, військових містечок, підрозділів та органів управління Держприкордонслужби.



Цим Законом чітко визначено порядок використання заходів примусу, умови, межі, вид та інтенсивність їх застосування з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила або вчиняє правопорушення.



Як зазначив ініціатор законопроєкту народний депутат Юрій Здебський, раніше прикордонники використовували всі сили і засоби підзаконними актами, наказами МВС тощо. Тепер їхня діяльність буде передбачена законодавчо.



