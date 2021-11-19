Держприкордонслужба: Виявлення незаконних мігрантів у зоні відчуження – фейк Суспільство | 18-11-2021, 13:19 0 193



Держприкордонслужба зазначає, що інформація про виявлення незаконних мігрантів у зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС не відповідає дійсності.



Жодних затримань мігрантів прикордонники спільно з представниками Національної поліції у Чорнобильській зоні не здійснювали.



Звертаємося до усіх громадян із проханням не розповсюджувати неправдиві новини та усвідомлювати важливість ситуації з незаконною міграцією.



Адміністрація Державної прикордонної служби України.