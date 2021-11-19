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Держприкордонслужба: Виявлення незаконних мігрантів у зоні відчуження – фейк
|Суспільство | 18-11-2021, 13:19
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Держприкордонслужба зазначає, що інформація про виявлення незаконних мігрантів у зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС не відповідає дійсності.
Жодних затримань мігрантів прикордонники спільно з представниками Національної поліції у Чорнобильській зоні не здійснювали.
Звертаємося до усіх громадян із проханням не розповсюджувати неправдиві новини та усвідомлювати важливість ситуації з незаконною міграцією.
Адміністрація Державної прикордонної служби України.
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