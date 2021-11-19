Конкурс проєктів місцевих ініціатив: у Мокрянах відремонтовано дах школи Суспільство | 18-11-2021, 13:28 0 169 В рамках обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив громаді села Мокряни вдалося залучити 150 тисяч гривень співфінансування з обласного бюджету та відремонтувати покрівлю місцевої школи.



Загальна вартість проєкту – 299,996 тис.грн. Внесок громади 75,299 тис.грн, 74,699 тис.грн виділено з міського бюджету. За ці кошти відремонтовано покрівлю площею 294 кв м, також замінено 5 віконних блоків.



Будівля школи споруджена 80 років тому, якийсь час до приміщення вже затікала дощова вода, пошкоджуючи стіни та руйнуючи цегляну кладку. Відремонтований дах зупинить руйнування та продовжить термін експлуатації будинку.



За словами начальниці відділу освіти Бориславської міської ради Елли Качмарчик, раніше у школі навчалося 43 учні. Проте зараз більшість школярів перевели в інші навчальні заклади. Приміщення не заповнені, але громада вирішила зберегти споруду. «Поки що тут функціонує бібліотека, і триває процес обговорень, обдумуємо всі пропозиції щодо того, як використати приміщення з користю для мешканців громади”, - розповіла Елла Качмарчик.