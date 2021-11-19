Суд виніс вирок батькові за домашнє насильство над своєю донькою Суспільство | 18-11-2021, 15:01 0 141



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 67-річного мешканця Трускавця, якого обвинувачували у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1 КК України).



Встановлено, що чоловік в стані алкогольного сп’яніння систематично вчиняв домашнє насильство над своєю донькою, яке полягало в образах, нецензурних висловлюваннях щодо неї, зверхньому ставленні та приниженні її гідності, що призвело до психологічних страждань потерпілої, спричинило емоційну пригніченість, тривогу та переживання.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді 6 місяців арешту.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури