Василь Кресяк, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області: ,,При погашенні суми податкового боргу в повному обсязі податкова вимога відкликається в автоматичному режимі” Суспільство | 18-11-2021, 18:08 0 123

Податкова вимога вважається відкликаною у день, протягом якого відбулося погашення суми податкового боргу в повному обсязі. Вона відкликається в автоматичному режимі. Звертаю увагу, що законодавством не передбачено надсилання платнику податків документа, що вказує на факт відкликання податкової вимоги. Про це повідомив заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області Василь Кресяк.



