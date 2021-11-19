В регіоні Канади оголосили НС через ураган Суспільство | 19-11-2021, 07:29 0 168 У західній провінції Канади Британська Колумбія оголосили надзвичайний стан – після того, як потужний шторм перервав автомобільне та залізничне сполучення в регіоні.



Джерело: BBC



Деталі: Як повідомляється, НС був оголошений прем'єром Британської Колумбії Джоном Хорганом і триватиме два тижні.



В регіоні розгорнули збройні сили, щоб допомогти жителям, які опинилися у пастці після урагану.



Нагадаємо:



За 24 години в Британській Колумбії випала середньомісячна кількість опадів.

16 листопада стало відомо, що зливи в Британській Колумбії спричинили зсуви, заливши автомагістралі, заблокувавши десятки транспортних засобів, а також спричинили евакуацію та попередження про повені.

Одна жінка загинула внаслідок зсуву ґрунту, двоє людей зникли безвісти. Офіційні особи очікують, що найближчими днями буде підтверджено ще більше загиблих. Тисячі сільськогосподарських тварин загинули, і багато інших залишаються у пастці паводкових вод.

Офіційні особи у регіоні пов'язують стихійне лихо з наслідками зміни клімату.

