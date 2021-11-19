Облік товарних запасів. Як підтвердити Суспільство | 19-11-2021, 11:12 0 121













Документами, які підтверджують облік та походження товарів є Форма ведення обліку товарних запасів та первинні документи.



Зазначені документи мають зберігатись у місці продажу (господарському об’єкті) до моменту вибуття останньої одиниці товару, відображеної в таких первинних документах.



Форма обліку, первинні документи, які підтверджують облік та походження товарів, ✅надаються посадовій особі контролюючого органу на її вимогу під час проведення перевірки.



У разі якщо оригінали первинних документів відсутні у місці продажу, посадовій особі контролюючого органу можуть бути надані копії таких первинних документів з подальшим пред’явленням їх оригіналів до закінчення перевірки (за потреби).



Детальніше: наказ Мінфіну №496 від 03.09.2021 р. (набирає чинності з 26.11.2021 р.)





