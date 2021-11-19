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Василь Кресяк, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області, про заходи, які вживаються щодо стягнення заборгованості із єдиного внеску

Суспільство | 19-11-2021, 14:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 94 94    


Процедура стягнення заборгованості з єдиного внеску на загальнобов'язкове державне соціальне страхування регулюється спеціальним Законом України, а не Податковим кодексом. Вона фактично подібна, хоча і трохи відрізняється. Так, на узгодження вимоги платнику дається 10 днів від дати її отримання, й у разі добровільного непогашення заборгованості у вказаний термін, така вимога вважається узгодженою і є виконавчим документом, який пред'являється для примусового стягнення до державної виконавчої служби без рішення суду.

Заходи примусового стягнення заборгованості з єдиного внеску, які вживаються виконавчою службою, є аналогічними тим, що і при стягненні податкового боргу. Про це повідомив заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області Василь Кресяк.
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