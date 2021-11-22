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У Нідерландах тривають COVID-протести з заворушеннями
|Суспільство | 22-11-2021, 04:55
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|Третю ніч поспіль у містах Нідерландів тривають коронавірусні протести з заворушеннями.
Джерело: Reuters
Деталі: Повідомляється про заворушення у Леувардені, Гронінгені, Енсхеде та Тілбурзі.
Зазначається, що люди підпалювали та кидали каміння на знак протесту.
В Енсхеде поліція використала палиці, щоб розігнати натовп. У Леувардені поліцейські фургони закидали камінням, а одягнені у чорне групи скандували та запалювали сигнальні ракети.
Що передувало: Днем раніше в Нідерландах відбулися протести проти підходів влади до протидії епідемії - в Гаазі, Рурмонді, Урку, Штейні та Бюнсхотені.
Нагадаємо:
Останні заворушення почалися в п'ятницю ввечері в Роттердамі, коли поліція відкрила вогонь по натовпу. Внаслідок пострілів щонайменше двоє людей отримали поранення.
У Роттердамі запроваджено надзвичайний стан, а його головну станцію закрили через насильство.
Акція, за словами мера міста, перетворилася на "оргію насильства".
Протестувальники в Роттердамі висловили своє несхвалення пропозицією уряду запровадити "перепусток здоров'я" для тих, хто щеплений від коронавірусу або одужав від хвороби.
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