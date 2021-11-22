У Нідерландах тривають COVID-протести з заворушеннями Суспільство | 22-11-2021, 04:55 0 118 Третю ніч поспіль у містах Нідерландів тривають коронавірусні протести з заворушеннями.



Джерело: Reuters



Деталі: Повідомляється про заворушення у Леувардені, Гронінгені, Енсхеде та Тілбурзі.



Зазначається, що люди підпалювали та кидали каміння на знак протесту.



В Енсхеде поліція використала палиці, щоб розігнати натовп. У Леувардені поліцейські фургони закидали камінням, а одягнені у чорне групи скандували та запалювали сигнальні ракети.



Що передувало: Днем раніше в Нідерландах відбулися протести проти підходів влади до протидії епідемії - в Гаазі, Рурмонді, Урку, Штейні та Бюнсхотені.



Нагадаємо:



Останні заворушення почалися в п'ятницю ввечері в Роттердамі, коли поліція відкрила вогонь по натовпу. Внаслідок пострілів щонайменше двоє людей отримали поранення.

У Роттердамі запроваджено надзвичайний стан, а його головну станцію закрили через насильство.

Акція, за словами мера міста, перетворилася на "оргію насильства".

Протестувальники в Роттердамі висловили своє несхвалення пропозицією уряду запровадити "перепусток здоров'я" для тих, хто щеплений від коронавірусу або одужав від хвороби.