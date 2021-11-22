У США позашляховик в’їхав у різдвяний парад Суспільство | 22-11-2021, 04:59 0 237 У центрі міста Вокеша (Вісконсин, США) позашляховик в’їхав у багатолюдний різдвяний парад - понад 20 людей отримали поранення, і одна людина загинула.



Джерело: начальник поліції Вокеші Ден Томпсон, CNN, Reuters, The Guardian



Деталі: Поліція відкрила вогонь по авто, коли воно врізалося у вуличні загородження. Поліція попросила людей, які мешкають неподалік центру Вокеші, негайно сховатися. Сусідний кампус Університету Керролла повідомив, що він "заблокований через інцидент".



За словами Томпсона, наразі "у цьому районі немає активної загрози" і "місце події тепер безпечне". Поліція виявила авто підозрюваного, і розслідування продовжується.