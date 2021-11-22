|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У США позашляховик в’їхав у різдвяний парад
|Суспільство | 22-11-2021, 04:59
| 0 237
|
|У центрі міста Вокеша (Вісконсин, США) позашляховик в’їхав у багатолюдний різдвяний парад - понад 20 людей отримали поранення, і одна людина загинула.
Джерело: начальник поліції Вокеші Ден Томпсон, CNN, Reuters, The Guardian
Деталі: Поліція відкрила вогонь по авто, коли воно врізалося у вуличні загородження. Поліція попросила людей, які мешкають неподалік центру Вокеші, негайно сховатися. Сусідний кампус Університету Керролла повідомив, що він "заблокований через інцидент".
За словами Томпсона, наразі "у цьому районі немає активної загрози" і "місце події тепер безпечне". Поліція виявила авто підозрюваного, і розслідування продовжується.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Нова українська авіакомпанія запускає рейси зі Львова до Києва, Дніпра та Харкова...
|22-11-2021, 14:44
| >>>
|Ігор Лазорко, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області: "В режимі он-лайн можна продовжити дію сертифіката електронного цифрового підпису"...
|22-11-2021, 12:13
| >>>
|Василь Кресяк, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області, про заходи, які вживаються щодо стягнення заборгованості із єдиного внеску...
|22-11-2021, 12:11
| >>>
|Окупанти гатили в бік Попасної та Катеринівки — штаб...
|22-11-2021, 07:34
| >>>
|"Нема вибору": Токіо розглядає можливість вивільнити нафту після запиту США — ЗМІ...
|22-11-2021, 07:32
| >>>
|У США позашляховик в’їхав у різдвяний парад...
|22-11-2021, 04:59
| >>>
|У Нідерландах тривають COVID-протести з заворушеннями...
|22-11-2021, 04:55
| >>>
|