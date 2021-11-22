У США позашляховик в’їхав у різдвяний парад...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 22/11/2021 Понад 2 млрд грн заплатили підприємства добувної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України...>> Нова українська авіакомпанія запускає рейси зі Львова до Києва, Дніпра та Харкова...>> «Забезпечуємо рівні умови і доступ до вакцинації для усіх», - Євген Бойко про вакцинацію безхатьків...>> Близько 80% учнів Львова прийшли до шкіл у перший день очного навчання...>> Львів’ян запрошують долучитися до X доброчинного Різдвяного ярмарку онлайн...>> Розпочалась реєстрація на курс тренінгів жіночої бізнес-школи «Вчимося бізнесу»...>> Львів'янин переміг на світовому турнірі богатирів...>> У Першій комунальній ветеринарній клініці ЛКП «Лев» простерилізували понад 90 безпритульних котів за підтримки Міжнародного фонду FOUR PAWS...>> WOW-громади: представників та представниць громад запрошують у резиденції ідей у Львові...>> Ігор Лазорко, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області: "В режимі он-лайн можна продовжити дію сертифіката електронного цифрового підпису"...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Забив співмешканку до смерті: суд виніс вирок...
10-11-2021, 11:56  >>> 
На Львівщині до 13 років позбавлення волі засуджено чоловіка за вбивство своєї вагітної дружини...
09-11-2021, 15:31  >>> 
16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові "нічого на допиті не говорить" – поліція...
28-10-2021, 02:46  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Більше 600 тисяч людей у світі заразилися COVID...
19-11-2021, 07:33  >>> 
ЗМІ: Індія дозволила експорт вакцин для COVAX...
19-11-2021, 07:31  >>> 
Меркель: Четверта хвиля COVID накрила Німеччину з усією силою...
18-11-2021, 07:26  >>> 

У США позашляховик в’їхав у різдвяний парад

Суспільство | 22-11-2021, 04:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 237 237    
У центрі міста Вокеша (Вісконсин, США) позашляховик в’їхав у багатолюдний різдвяний парад - понад 20 людей отримали поранення, і одна людина загинула.

Джерело: начальник поліції Вокеші Ден Томпсон, CNN, Reuters, The Guardian

Деталі: Поліція відкрила вогонь по авто, коли воно врізалося у вуличні загородження. Поліція попросила людей, які мешкають неподалік центру Вокеші, негайно сховатися. Сусідний кампус Університету Керролла повідомив, що він "заблокований через інцидент".

За словами Томпсона, наразі "у цьому районі немає активної загрози" і "місце події тепер безпечне". Поліція виявила авто підозрюваного, і розслідування продовжується.
   Новини по темі: Суспільство
Нова українська авіакомпанія запускає рейси зі Львова до Києва, Дніпра та Харкова...
22-11-2021, 14:44  >>> 
Ігор Лазорко, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області: "В режимі он-лайн можна продовжити дію сертифіката електронного цифрового підпису"...
22-11-2021, 12:13  >>> 
Василь Кресяк, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області, про заходи, які вживаються щодо стягнення заборгованості із єдиного внеску...
22-11-2021, 12:11  >>> 
Окупанти гатили в бік Попасної та Катеринівки — штаб...
22-11-2021, 07:34  >>> 
"Нема вибору": Токіо розглядає можливість вивільнити нафту після запиту США — ЗМІ...
22-11-2021, 07:32  >>> 
У США позашляховик в’їхав у різдвяний парад...
22-11-2021, 04:59  >>> 
У Нідерландах тривають COVID-протести з заворушеннями...
22-11-2021, 04:55  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі та ночі: збитий безпілотник, смерть ветерана...
08-11-2021, 08:21  >>> 
Головні новини четверга і ночі: нова назва Facebook, карантин в Києві...
29-10-2021, 09:36  >>> 
Головні новини середи і ночі: смертельна ДТП в Харкові, нові "червоні" зони...
28-10-2021, 09:08  >>> 
   ПолітикаПолітика
Переворот в Судані: військові погодилися звільнити прем'єра...
22-11-2021, 04:57  >>> 
Бойовик "ХАМАС" відкрив вогонь в Старому місті Єрусалима...
22-11-2021, 04:56  >>> 
На базі збройних сил Канади стався вибух...
19-11-2021, 07:34  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Рекорд кібератак: Британія звинувачує Росію і Китай...
17-11-2021, 06:50  >>> 
"Небезпечне і безвідповідальне": США засудили Росію за випробування зброї в космосі...
16-11-2021, 07:36  >>> 
Космічний корабель SpaceX зістикувався з МКС...
12-11-2021, 07:37  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Нова українська авіакомпанія запускає рейси зі Львова до Києва, Дніпра та Харкова...
22-11-2021, 14:44  >>> 
Ігор Лазорко, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області: "В режимі он-лайн можна продовжити дію сертифіката електронного цифрового підпису"...
22-11-2021, 12:13  >>> 
Василь Кресяк, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області, про заходи, які вживаються щодо стягнення заборгованості із єдиного внеску...
22-11-2021, 12:11  >>> 
   ВладаВлада
Підсанкційний Медведчук продовжив реконструкцію свого палацу – "Схеми"...
12-11-2021, 07:31  >>> 
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
   КультураКультура
УПЦ МП хоче "вирішення українського церковного питання"...
12-11-2021, 07:38  >>> 
Глава УГКЦ обговорив з Папою Римським ситуацію в Україні та війну на Донбасі...
12-11-2021, 07:27  >>> 
Зрив показу фільму про Голодомор у Москві: поліція заблокувала центр "Меморіал" – ЗМІ...
15-10-2021, 11:48  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
14:48 Понад 2 млрд грн заплатили підприємства добувної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України
14:44 Нова українська авіакомпанія запускає рейси зі Львова до Києва, Дніпра та Харкова
14:42 «Забезпечуємо рівні умови і доступ до вакцинації для усіх», - Євген Бойко про вакцинацію безхатьків
14:11 Близько 80% учнів Львова прийшли до шкіл у перший день очного навчання
14:09 Львів’ян запрошують долучитися до X доброчинного Різдвяного ярмарку онлайн
14:04 Розпочалась реєстрація на курс тренінгів жіночої бізнес-школи «Вчимося бізнесу»
13:59 Львів'янин переміг на світовому турнірі богатирів
13:54 У Першій комунальній ветеринарній клініці ЛКП «Лев» простерилізували понад 90 безпритульних котів за підтримки Міжнародного фонду FOUR PAWS
13:47 WOW-громади: представників та представниць громад запрошують у резиденції ідей у Львові
12:13 Ігор Лазорко, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області: "В режимі он-лайн можна продовжити дію сертифіката електронного цифрового підпису"

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования