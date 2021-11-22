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"Нема вибору": Токіо розглядає можливість вивільнити нафту після запиту США — ЗМІ
|Суспільство | 22-11-2021, 07:32
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|Японія розглядає можливість вивільнити державні резерви нафти після запиту Вашингтона.
Джерело: поінформовані про план урядові джерела Reuters
Деталі: Одне з джерел повідомило, що уряд розглядає можливість вивільнення частки, що перевищує мінімально необхідну кількість як юридичний обхідний шлях. Японське законодавство дозволяє вивільнення запасів нафти у разі нестачі нафти чи стихійного лиха, але не згадує про це для протидії зростанню цін.
Інше джерело повідомило Reuters, що "у нас немає іншого вибору, окрім як щось придумати" у відповідь на запит із США.
Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що нічого не вирішено, а прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що уряд розглядає питання про те, що він може зробити на законних підставах.
Як зазначається, Японія ніколи не вивільняла нафту зі своїх державних резервів.
Що передувало:
18 листопада стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до деяких найбільших країн-споживачів нафти з проханням вивільнити частину запасів сирої нафти.
Мова йшла про Японію, Південну Корею, Індію, Китай.
Запит від США надійшов в рамках скоординованих зусиль щодо зниження світових цін на енергоносії.
США та союзники координували вивільнення стратегічних запасів нафти і раніше, наприклад, у 2011 році під час війни в Лівії.
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