"Нема вибору": Токіо розглядає можливість вивільнити нафту після запиту США — ЗМІ Суспільство | 22-11-2021, 07:32 0 190 Японія розглядає можливість вивільнити державні резерви нафти після запиту Вашингтона.



Джерело: поінформовані про план урядові джерела Reuters



Деталі: Одне з джерел повідомило, що уряд розглядає можливість вивільнення частки, що перевищує мінімально необхідну кількість як юридичний обхідний шлях. Японське законодавство дозволяє вивільнення запасів нафти у разі нестачі нафти чи стихійного лиха, але не згадує про це для протидії зростанню цін.



Інше джерело повідомило Reuters, що "у нас немає іншого вибору, окрім як щось придумати" у відповідь на запит із США.



Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що нічого не вирішено, а прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що уряд розглядає питання про те, що він може зробити на законних підставах.



Як зазначається, Японія ніколи не вивільняла нафту зі своїх державних резервів.



Що передувало:



18 листопада стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до деяких найбільших країн-споживачів нафти з проханням вивільнити частину запасів сирої нафти.

Мова йшла про Японію, Південну Корею, Індію, Китай.

Запит від США надійшов в рамках скоординованих зусиль щодо зниження світових цін на енергоносії.

США та союзники координували вивільнення стратегічних запасів нафти і раніше, наприклад, у 2011 році під час війни в Лівії.