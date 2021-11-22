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Окупанти гатили в бік Попасної та Катеринівки — штаб
|Суспільство | 22-11-2021, 07:34
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|21 листопада з боку окупантів на Донбасі було два порушення режиму припинення вогню, з них один раз - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Джерело: штаб ООС
Деталі: В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
В бік Катеринівки на Луганщин противник стріляв з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, зі стрілецької зброї.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців внаслідок дій ворога немає.
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