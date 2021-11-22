Ігор Лазорко, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області: "В режимі он-лайн можна продовжити дію сертифіката електронного цифрового підпису" Суспільство | 22-11-2021, 12:13 0 68





Якщо у платника є діючий сертифікат електронного цифрового підпису, такий платник може скористатися усіма перевагами електронного документообігу, але важливо - щоб термін дії такого сертифікату не добіг кінця, в такому випадку його можна продовжити он-лайн повторно (дистанційно) за електронним запитом. Про це повідомив заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області Ігор Лазорко.



Це потрібно зробити не пізніше дня, що передує дню закінчення строку чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.



З метою уникнення помилок при повторному (дистанційному) формуванні сертифікатів за електронним запитом рекомендуємо здійснювати дане формування за декілька днів до закінчення строку чинності сертифікатів.



Дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:



чинні сертифікати (наприклад, до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);



незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);



особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.



Щодо кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, отриманих від Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС, то строк їх чинності становить 2 (два) роки з моменту їх формування.



Не пізніше дня, що передує дню закінчення строку чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, отриманих від цього надавача користувач може повторно (дистанційно) сформувати сертифікати за електронним запитом он-лайн або за допомогою програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1».



Перевірити термін дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа можна на офіційному інформаційному ресурсі Надавача (https://acskidd.gov.ua).



