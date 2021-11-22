Нова українська авіакомпанія запускає рейси зі Львова до Києва, Дніпра та Харкова Суспільство | 22-11-2021, 14:44 0 34



Заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод сьогодні, 22 листопада, у Міжнародному аеропорті «Львів» імені Данила Галицького взяв участь у презентації регулярних авіарейсів Київ - Львів – Київ, Львів - Дніпро – Львів та Львів – Харків – Львів, які здійснюватиме нова українська авіакомпанія «Air ocean Airlines».



«Важливо, що ринок внутрішніх авіаперевезень в Україні розвивається, з’являється конкуренція, яка позитивно впливає на якість послуг.



Тішуся, що ми збільшуємо кількість авіаперевезень завдяки, у тому числі, українському авіабудівельному виробнику. Цим ми демонструємо, що Україна і в промисловому виробництві є потужною країною.



Приємно, що компанія виконувати рейси зі Львова не тільки в Київ, а й в Дніпро і Харків.



Успіхів компанії «Air Ocean Airlines» і подальшого географічного розширення польотів», - зауважив Юрій Холод.



Перший рейс зі Львова до Києва відбудеться вже сьогодні, а старт польотів до Дніпра і Харкова запланований на грудень. Рейси з Києва до Львова «Air Ocean Airlines» планує виконувати щодня. Авіакомпанія раніше вже розпочала літати зі столиці нашої держави до Миколаєва і Запоріжжя.



«Air Ocean Airlines – це молода авіакомпанія, яка позиціонує себе як регіональний перевізник, що планує виконувати внутрішні та міжнародні польоти на сучасних літаках АН-148-100Е вітчизняної розробки.



Наша мета – з’єднати авіасполученням великі та середні українські міста і зробити подорож для наших громадян зручною, швидкою і комфортною», - розповів директор компанії «Air Ocean Airlines» Микола Мельніченко.