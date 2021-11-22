|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Нова українська авіакомпанія запускає рейси зі Львова до Києва, Дніпра та Харкова
|Суспільство | 22-11-2021, 14:44
| 0 34
|
Заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод сьогодні, 22 листопада, у Міжнародному аеропорті «Львів» імені Данила Галицького взяв участь у презентації регулярних авіарейсів Київ - Львів – Київ, Львів - Дніпро – Львів та Львів – Харків – Львів, які здійснюватиме нова українська авіакомпанія «Air ocean Airlines».
«Важливо, що ринок внутрішніх авіаперевезень в Україні розвивається, з’являється конкуренція, яка позитивно впливає на якість послуг.
Тішуся, що ми збільшуємо кількість авіаперевезень завдяки, у тому числі, українському авіабудівельному виробнику. Цим ми демонструємо, що Україна і в промисловому виробництві є потужною країною.
Приємно, що компанія виконувати рейси зі Львова не тільки в Київ, а й в Дніпро і Харків.
Успіхів компанії «Air Ocean Airlines» і подальшого географічного розширення польотів», - зауважив Юрій Холод.
Перший рейс зі Львова до Києва відбудеться вже сьогодні, а старт польотів до Дніпра і Харкова запланований на грудень. Рейси з Києва до Львова «Air Ocean Airlines» планує виконувати щодня. Авіакомпанія раніше вже розпочала літати зі столиці нашої держави до Миколаєва і Запоріжжя.
«Air Ocean Airlines – це молода авіакомпанія, яка позиціонує себе як регіональний перевізник, що планує виконувати внутрішні та міжнародні польоти на сучасних літаках АН-148-100Е вітчизняної розробки.
Наша мета – з’єднати авіасполученням великі та середні українські міста і зробити подорож для наших громадян зручною, швидкою і комфортною», - розповів директор компанії «Air Ocean Airlines» Микола Мельніченко.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Нова українська авіакомпанія запускає рейси зі Львова до Києва, Дніпра та Харкова...
|22-11-2021, 14:44
| >>>
|Ігор Лазорко, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області: "В режимі он-лайн можна продовжити дію сертифіката електронного цифрового підпису"...
|22-11-2021, 12:13
| >>>
|Василь Кресяк, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області, про заходи, які вживаються щодо стягнення заборгованості із єдиного внеску...
|22-11-2021, 12:11
| >>>
|Окупанти гатили в бік Попасної та Катеринівки — штаб...
|22-11-2021, 07:34
| >>>
|"Нема вибору": Токіо розглядає можливість вивільнити нафту після запиту США — ЗМІ...
|22-11-2021, 07:32
| >>>
|У США позашляховик в’їхав у різдвяний парад...
|22-11-2021, 04:59
| >>>
|У Нідерландах тривають COVID-протести з заворушеннями...
|22-11-2021, 04:55
| >>>
|