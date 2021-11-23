Молодик, який під дією наркотиків та у стані алкогольного сп’яніння викрав авто – найближчі два місяці проведе за ґратами Суспільство | 22-11-2021, 16:29 0 210



За процесуального керівництва прокурорів Пустомитівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 21-річному чоловіку за фактами незаконного заволодіння транспортним засобом та таємного викрадення чужого майна (ч.2 ст.289, ч.1 ст.185 КК України).



Встановлено, що підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння проник на приватну територію потерпілого та заволодів його автомобілем марки Volkswagen. Після чого виїхав на викраденому авто шляхом наїзду на металеву огорожу та продовжив свій рух у напрямку м. Золочів, де пізніше був затриманий працівниками поліції.



Окрім цього, затриманий із автомобіля викрав відеореєстратора.



Ухвалою суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Досудове розслідування здійснюють слідчі Відділення поліції № 2 ЛРУ № 2 ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.











Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури