Картка платника податку РНОКПП: цифри зовсім не випадкові Суспільство | 22-11-2021, 16:45 0 175

















РНОКПП реєстраційний номер облікової картки платника податку, який інколи ще помилково називають ІПН (індивідуальний податковий номер), побудовано не як випадковий набір цифр.



Важливо, що РНОКПП, присвоюється громадянину один раз, зміні не підлягає і є дійсно індивідуальним.



Перші п’ять цифр РНОКПП означають дату народження людини. Відлік ведеться починаючи від 1 січня 1900 року.



Якщо б людина мала дату народження 1 січня 1900 року, її б РНОКПП розпочиналася цифрами 00001.



Наступні чотири цифри — це порядковий номер особи серед тих, хто народився в один день.



Дев’ятий знак означає статеву приналежність. Парне число — жіночу, непарне — чоловічу.



Остання цифра номера — контрольне число. Порядок його призначення визначається органом податкової служби.





