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45 людей загинули в автобусній аварії в Болгарії
|Суспільство | 23-11-2021, 07:40
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|Щонайменше 45 людей загинули в аварії автобуса на шосе в західній Болгарії.
Джерело: начальник управління пожежної безпеки МВС Ніколай Ніколов, директор Головного управління Національної поліції Станімір Станев у BTV, Reuters
Деталі: Зазначається, що автобус мав північно-македонські номери і їхав зі Стамбула в Північну Македонію. В результаті аварії в автобусі спалахнула пожежа.
Серед загиблих – 12 дітей.
Ще семеро людей із опіками були доставлені до лікарні швидкої допомоги у столиці Софія.
Загалом в автобусі було 52 людини.
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