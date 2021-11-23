45 людей загинули в автобусній аварії в Болгарії Суспільство | 23-11-2021, 07:40 0 140 Щонайменше 45 людей загинули в аварії автобуса на шосе в західній Болгарії.



Джерело: начальник управління пожежної безпеки МВС Ніколай Ніколов, директор Головного управління Національної поліції Станімір Станев у BTV, Reuters



Деталі: Зазначається, що автобус мав північно-македонські номери і їхав зі Стамбула в Північну Македонію. В результаті аварії в автобусі спалахнула пожежа.



Серед загиблих – 12 дітей.



Ще семеро людей із опіками були доставлені до лікарні швидкої допомоги у столиці Софія.



Загалом в автобусі було 52 людини.