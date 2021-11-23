Війна на Донбасі: За добу двоє бійців отримали поранення Суспільство | 23-11-2021, 07:41 0 166 22 листопада двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення на Донбасі внаслідок дій ворога.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Як повідомляється, воїни перебувають в лікарні. Стан здоров’я одного пораненого – задовільний, іншого – тяжкий.



22 листопада з боку окупантів було сім порушень режиму припинення вогню, 3 з яких – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



В напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, в бік Причепилівки ворог двічі стріляв, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.



В районі Лебединського окупанти відкривали вогонь два рази з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, біля Кам’янки – з мінометів калібру 82 мм, поблизу Павлополя – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.