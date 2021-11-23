Програмний РРО: зареєструвати просто Суспільство | 23-11-2021, 12:20 0 81







Суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО), повинен перебувати на обліку в контролюючому органі. Також на обліку ✅має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган (форма №20-ОПП).



Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі Заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО, що подається у електронній формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків через Електронний кабінет.



Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий ПРРО ❗може використовуватись суб’єктом господарювання.



Про сертифікати електронних підписів, що будуть використовуватись для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами (наказ Мінфіну від 06.06.2017 № 557 в останній редакції).





