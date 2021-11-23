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| Газета №35 (55) / 2014
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Програмний РРО: зареєструвати просто
|Суспільство | 23-11-2021, 12:20
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Суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО), повинен перебувати на обліку в контролюючому органі. Також на обліку ✅має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган (форма №20-ОПП).
Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі Заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО, що подається у електронній формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків через Електронний кабінет.
Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий ПРРО ❗може використовуватись суб’єктом господарювання.
Про сертифікати електронних підписів, що будуть використовуватись для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами (наказ Мінфіну від 06.06.2017 № 557 в останній редакції).
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