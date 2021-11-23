Фальсифіковані COVID-сертифікати для заробітчан – у Яворові викрито підпільну типографію Суспільство | 23-11-2021, 12:23 0 75



За процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури на Львівщині повідомлено про підозру 31-річному місцевому мешканцю за фактом підробки документів – сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 та їх збуту (ч. ч. 1, 3 ст. 358 КК України).



За даними слідства, підозрюваний створив у себе вдома підпільну типографію, де виготовляли підроблені медичні документи - сертифікати про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19. Свої послуги він надавав в основному перевізникам, які закупляли підробку для своїх пасажирів – українських заробітчан.



У ході проведених обшуків за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено печатки із відтисками від імені лікарів та медичних установ, свідоцтва про вакцинацію від коронавірусної хвороби, комп’ютерну техніку.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.



Операцію з викриття проведено прокуратурою спільно зі слідчими слідчого відділу Яворівського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури